Как избавиться от акне: 3 истории преображения

Все девушки, которые когда-либо столкнулись с акне, знают, что это не только эстетическая, но и психологическая проблема. Комплексы, страх показать свое лицо без косметики, бестактные комментарии окружающих, поиск правильного ухода и лечения… Зачастую на все это тратятся годы жизни.

Большинство пытается скрыть свою проблему настолько, насколько это вообще возможно — ну, хотя бы в соцсетях. Но есть смелые девушки, которые откровенно рассказывают о том, как они прошли свой путь «до» и «после» акне. Публикуем три истории про них:





С пубертатного периода Кали столкнулась с акне и начала свою борьбу за здоровую кожу. Но, как пишет она сама в своем инстаграме, ни мази, прописанные дерматологами, ни крема, которые предлагал масс-маркет, ей не помогали. А иногда даже усугубляли ситуацию и провоцировали новые высыпания.

В итоге Кали решила пойти на крайние меры и прибегла к препарату на основе изотретиноина. Это структурный аналог витамина А — он способствует растворению жировых пробок, закупоривающих поры. Помимо этого девушка принимала витамин С и пользовалась дермароллером. Через несколько месяцев высыпания, красные пятна и рубцы стали уходить.





Зато тут же проявились побочные симптомы препарата: боль в спине и колоссальная сухость кожи. От приема лекарства Кали отказалась, но теперь ей удается поддерживать нормальное состояние кожи с помощью правильного питания и ухода.





Проблемы с кожей у Рэйчел начались, как у многих, в подростковом возрасте. К 18 годам девушка научилась виртуозно перекрывать высыпания косметикой и жить под толстым слоем тонального средства. В 18 лет Рэйчел даже пригласили поучаствовать в местном конкурсе красоты, но из-за комплексов она отказалась попробовать себя.

Но в этот же момент, как пишет сама Рэйчел, она и поняла, что прятать проблему — это не выход. И если она не хочет всю жизнь отказываться от возможностей, которые ей подбрасывает жизнь, пора начать серьезную борьбу.





Девушка начала с самого простого: жесткой диеты. Путем эксперимента она выяснила, что конкретно в ее случае главным врагом здоровой кожи были быстрые углеводы и продукты с большим количеством сахара. Увеличив в своем рационе количество блюд с белком и насыщенными жирами, Рэйчел убедилась, что новых высыпаний на лице не появляется.





Сейчас девушка придерживается веганской диеты. Она не агитирует других отказаться от всех продуктов животного происхождения, но убеждена, что отказ от сахара не помешает никому. «Попробуйте — и вы заметите, что кожа будет становиться лучше с каждым днем», — пишет Рэйчел.





История Анны не типичная: у нее не было проблем с кожей до зрелого возраста. Тем сильнее был ее шок, когда акне стали появлятся каждый день. Девушка искала ответы на форумах и обращалась к разным дерматологам, но проблема только усугублялась.





Анна решила пойти интуитивным путем и прежде всего пересмотрела свое питание. Исключила молоко, чистый сахар и сладости с химическим составом. Кроме того, девушка пропила курс антибиотиков, которые прописывают людям с определенной степенью акне. Помимо антибиотиков, Анна принимала витамины и полезные жиры в капсулах. Проблема, которая долгое время преследовала девушку, решилась за несколько месяцев. Анна призывает своих подписчиков не сдаваться в поиске хорошего дерматолога и решать проблему поэтапно. Ну и, конечно, не комплексовать, потому что стрессы и их заедание точно не способствуют улучшению состояния кожи.