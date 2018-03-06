По пути в Гродно пьяный пассажир подрался с водителем маршрутки и разнес микроавтобус

Пьяный пассажир маршрутки Волковыск — Гродно подрался с водителем микроавтобуса, а позже стал разносить транспортное средство: разбил лобовое стекло, повредил зеркала. После этого дебошир уехал на попутке в областной центр, но по дороге решил вернуться домой, в Волковыск — там его и задержали, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





История с 50-летним пьяным пассажиром в маршрутке произошла четвертого марта. Житель Волковыска выпивал уже с утра, а с собой в дорогу взял бутылку водки, которую почти всю и выпил в микроавтобусе.

Через 50 километров пути мужчина стал требовать у водителя переключить музыку в салоне, на замечания других пассажиров не реагировал.

За восемь километров до областного центра недопитая бутылка водки упала на пол. Водитель остановил машину и попытался высадить пассажира, однако тот не захотел покидать салон. Но потом все же вышел на улицу. Там он набросился с кулаками на водителя, а позже стал наносить удары по его автомобилю: повредил боковые зеркала, разбил лобовое стекло.

Шофер вызвал милицию, однако пьяный пассажир правоохранителей дожидаться не стал, поймал попутку и уехал в Гродно. На въезде в город он решил уехать обратно в Волковыск.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.