Днем 7 марта некоторым белорусам пришла SMS с приглашением в бургерную на бесплатный лимонад. Отправителем значился «Белтелеком» — крупнейший белорусский оператор связи.

О сообщениях рассказали в соцсетях как минимум десять человек. Одному из пользователей пришло шесть сообщений подряд. Любопытно, что SMS приглашало в ресторан, расположенный в Борисове, в то время как сообщения получили в основном жители Минска.

Раньше коммерческих сообщений своим пользователям «Белтелеком» не рассылал. Провайдер пока не прокомментировал новую инициативу.