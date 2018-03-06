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"Белтелеком" разослал SMS с рекламой бургерной
Днем 7 марта некоторым белорусам пришла SMS с приглашением в бургерную на бесплатный лимонад. Отправителем значился «Белтелеком» — крупнейший белорусский оператор связи.
О сообщениях рассказали в соцсетях как минимум десять человек. Одному из пользователей
Раньше коммерческих сообщений своим пользователям «Белтелеком» не рассылал. Провайдер пока не прокомментировал новую инициативу.
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Одному из пользователей пришло шесть сообщений подряд.
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