«У нас цены на цветы даже ниже, чем в прошлом году», — рассказывают в «ДОРОРС». На предприятии запустили новую теплицу, поэтому снизили цены на цветы. Однако некоторые другие организации все же подняли цены накануне 8 Марта.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В прошлом году у нас было мало цветов, и мы обновили одну теплицу, и дали больше урожайность, поэтому цветов полно. Вы все в шоке", — с улыбкой говорят в «ДОРОРС».

К примеру, сейчас розы по 50 см стоят 2,6 рубля (в прошлом году — 3,5 рубля), 60 см — 2,8 рубля (были — 3,7 рубля), 80 см — 3,2 рубля (были — 4,2 рубля).

Минский парников-тепличный комбинат поднял цены на цветы со 2 марта. Так, розы по 40 см стоили 2 рубля, а сейчас — 2,2 рубля. Розы по 50 см подорожали с 2,4 до 2,5 рубля, по 60 см — с 2,7 до 3 рублей, а по 70 см — с 3,2 рубля по 3,4 рубля.

Цены на тюльпаны «Экстра» не изменились — 1,6 рубля за цветок. Однако их уже нет в продаже. «Тюльпанов уже нету, там остатки остались маленькие по 80 копеек. Те, которые были по 1,6 рубля, уже нету», — рассказали на предприятии.

К примеру, в подземном переходе на площади Я. Коласа в Минске общество с дополнительной ответственностью «ВИЛИВС» 27 февраля продавало белорусские розы по 50 см по 2,7 рубля, а 6 марта уже по 3 рубля. Розы по 60 см подорожали с 3,2 рубля ждо 3,5 рубля, по 70 см — с 3,7 до 4 рублей, а по 80 см — с 4,2 до 4,5 рубля. Цены на тюльпаны не изменились — 2 рубля за один цветок.



Цены на цветы 27 февраля.



Цены на цветы 6 марта.

В цветочном магазине на улице Якубова в Минске роза в 80 см стоила 5,5 рубля, а сейчас — 6 рублей.

В магазинах «Донна роза» в Минске цены в последний раз подняли 12 февраля. К примеру, роза 40 см стоит от 1,5 до 2 рублей, в 50 см — от 2 до 2,5 рубля, в 60 см — от 3 до 3,5 рубля.