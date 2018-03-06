Новейший пистолет Лебедева, разработанный концерном «Калашников», может в скором времени сменить пистолет Макарова, принятый на вооружении российской армией еще в 1951 году, пишет «Российская газета».



Фото: all4shooters.com

Военный эксперт Дмитрий Юров в интервью изданию отметил, что ПЛ может стать достойной заменой казалось бы «вечному» ПМ:

«Созданная концерном „Калашников“ новинка — это действительно качественное решение для силовых структур, таких как Министерство обороны, Росгвардия, и другие. На стороне пистолета Лебедева — повышенная кучность и дальность стрельбы, более оптимальная эргономика и приспособленность под патрон Parabellum».

По словам Юрова, новинка гораздо удобнее: «Это можно понять, когда сначала держишь пистолет Макарова в руке, а потом берешь разработку Лебедева. Ощущения от использования совершенно разные. ПЛ в буквальном смысле слова „ложится“ в руку, его легко доставать из кобуры на поясе. А от того, насколько оружие удобно в использовании, в немалой степени зависит качество стрельбы».

Другое преимущество ПЛ — возможность применять бронебойные патроны, которые позволяют надежно поражать цели в бронежилетах. Такой патрон — 7Н31 — уже давно разработан для других образцов стрелкового оружия — ГШ-18 и ПП-2000, так что никакой проблемы с ним не будет.

Напомним, что впервые пистолет Лебедева был показан на форуме «Армия-2015». Базовая версия ПЛ имеет под стволом планку Пикатинни для крепления дополнительного оборудования. Пистолет использует патроны стандарта 9×19 мм Parabellum. Емкость магазина 14 патронов.

Сейчас на Ижевском механическом заводе, принадлежащему концерну Калашников, создается новый участок, где будет серийно производится этот пистолет.

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