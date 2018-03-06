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В пункте пропуска "Привалка" белорус на Audi пытался прорваться из Литвы на родину

07.03.2018 12:53 — Разное | Tut.by  
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В ночь с 6 на 7 марта в пункте пропуска «Привалка» 26-летний водитель Audi предпринял попытку прорыва через белорусско-литовскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Мужчина предпринял попытку несанкционированного выезда из пункта пропуска в направлении белорусской территории, однако был задержан пограничным нарядом совместно с сотрудниками таможни. В результате применения средства принудительной остановки транспортное средство получило значительные механические повреждения. Водитель Audi — гражданин Беларуси — и находящиеся в пункте пропуска люди не пострадали.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 23.32 КоАП Беларуси (Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу).

 
 
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Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности по ст. 23.32 КоАП Беларуси (Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу).

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