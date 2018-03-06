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Яблоко или груша? Исследователи рассказали, с каким типом фигуры выше риск сердечного приступа

07.03.2018 13:26 — Разное | Tut.by  
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У женщин с фигурой в «форме яблока» риск сердечного приступа намного выше, чем у женщин с «грушевидной фигурой» (с жировыми отложениями преимущественно вокруг бедер). К такому выводу пришли эксперты UK Biobank по результатам исследования, опубликованного в Журнале Американской ассоциации сердца (JAHA).


фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

UK Biobank располагал данными около 500 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет. В течение семи лет ученые зафиксировали 5710 случаев инфаркта миокарда или остановки сердца среди участников исследования, причем 28% инфарктов случились у женщин.

Эксперты пришли к выводу: любой тип ожирения негативно воздействует на организм и повышает риск инфаркта миокарда (как у мужчин, так и у женщин). При этом проблемы с сердцем чаще возникали у женщин с большей окружностью талии (даже в случае, если у них не было тяжелой формы ожирения).

— Наши результаты подтверждают мнение о том, что наличие большего количества жира вокруг живота и талии (характерное для фигуры в форме яблока) более опасно, чем скопление жира на бедрах (характерное для фигуры в форме груши), — отметил автор исследования, доктор Санни Петерс.

Причина таких результатов может быть в том, что у людей с так называемой «фигурой в форме яблока» больше висцерального жира (это жировые отложения не в подкожных слоях, а вокруг внутренних органов, преимущественно в брюшной полости). Его толстый слой увеличивает риск возникновения различных заболеваний.

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У женщин с фигурой в "форме яблока" риск сердечного приступа намного выше, чем у женщин с "грушевидной фигурой" (с жировыми отложениями преимущественно вокруг...

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