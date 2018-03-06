В Бресте умерла первая паралимпийская чемпионка Беларуси Татьяна Гришко

6 марта в Бресте умерла первая паралимпийская чемпионка из Беларуси в личных соревнованиях Татьяна Гришко, сообщили TUT.BY в брестском физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Шанс».



Татьяна Гришко. Фото из архива Вечернего Бреста

Татьяна Гришко родилась в 1954 году в деревне Бокиничи, Пинского района. В 8 лет она заболела полиомиелитом — парализовало ноги.

Одна из первых наград в спорте, завоеванных Татьяной Гришко, была добыта в волейболе, писал «Вечерний Брест». Команда клуба «Шанс» в 1990 году стала чемпионом СССР среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Становилась она и чемпионкой БССР в своей категории по армрестлингу. Но все перевесила стрельба из лука.

Первый титул в этой дисциплине — чемпионки БССР — Татьяна Гришко завоевала в 1990 году. Затем был чемпионат СССР, где брестчанка вновь была первой.

В 1992 году Татьяна Гришко поехала на летнюю Паралимпиаду в Барселону в составе «объединенной команды», в которую вошли спортсмены из стран бывшего СССР. Там Татьяна Александровна взяла золото.