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В Бресте умерла первая паралимпийская чемпионка Беларуси Татьяна Гришко
6 марта в Бресте умерла первая паралимпийская чемпионка из Беларуси в личных соревнованиях Татьяна Гришко, сообщили TUT.BY в брестском физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Шанс».
Татьяна Гришко родилась в 1954 году в деревне Бокиничи, Пинского района. В 8 лет она заболела полиомиелитом — парализовало ноги.
Одна из первых наград в спорте, завоеванных Татьяной Гришко, была добыта в волейболе,
Первый титул в этой дисциплине — чемпионки БССР — Татьяна Гришко завоевала в 1990 году. Затем был чемпионат СССР, где брестчанка вновь была первой.
В 1992 году Татьяна Гришко поехала на летнюю Паралимпиаду в Барселону в составе «объединенной команды», в которую вошли спортсмены из стран бывшего СССР. Там Татьяна Александровна взяла золото.
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В 1992 году Татьяна Гришко завоевала золото на летней Паралимпиаде в Барселоне в составе "объединенной команды".
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