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В Бресте умерла первая паралимпийская чемпионка Беларуси Татьяна Гришко

07.03.2018 13:23 — Разное | Tut.by  
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6 марта в Бресте умерла первая паралимпийская чемпионка из Беларуси в личных соревнованиях Татьяна Гришко, сообщили TUT.BY в брестском физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Шанс».


Татьяна Гришко. Фото из архива Вечернего Бреста

Татьяна Гришко родилась в 1954 году в деревне Бокиничи, Пинского района. В 8 лет она заболела полиомиелитом — парализовало ноги.

Одна из первых наград в спорте, завоеванных Татьяной Гришко, была добыта в волейболе, писал «Вечерний Брест». Команда клуба «Шанс» в 1990 году стала чемпионом СССР среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Становилась она и чемпионкой БССР в своей категории по армрестлингу. Но все перевесила стрельба из лука.

Первый титул в этой дисциплине — чемпионки БССР — Татьяна Гришко завоевала в 1990 году. Затем был чемпионат СССР, где брестчанка вновь была первой.

В 1992 году Татьяна Гришко поехала на летнюю Паралимпиаду в Барселону в составе «объединенной команды», в которую вошли спортсмены из стран бывшего СССР. Там Татьяна Александровна взяла золото.

 
Теги: Брест
 
 
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В 1992 году Татьяна Гришко завоевала золото на летней Паралимпиаде в Барселоне в составе "объединенной команды".

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