«Прошлой зимой я выходила с работы, надевала капюшон и скорее бежала домой греться. Даже спала в носках. А теперь открываю на ночь форточку — не хватает свежего воздуха», — с улыбкой рассказывает минчанка Маргарита Куцакова. На улице снег, два градуса мороза, а девушка стоит в одном спортивном топе и ничуть не мерзнет. Днем она маркетолог — изучает конкурентов на фармацевтическом рынке, а вечером спешит на тренировку по воркауту. Четыре раза в неделю Маргарита ходит на турники, где укрепляет тело и характер.





«Я по характеру девочка-девочка: хрупкая, нежная»

23-летняя Маргарита в воркауте новичок. Заниматься начала в ноябре прошлого года.

— В тот период у меня был упадок сил, со многим не справлялась. Поэтому, когда узнала из соцсетей о тренировках, подумала, что это возможность закалить характер. Понимала, что приступить к занятиям в ноябре, когда на улице дождь и ветер, будет испытанием для меня.





Профессионально спортом девушка раньше не занималась, но всегда была физически активна. Ходила на аэробику, танцы, в бассейн, тренажерный зал. Правда, для воркаута ее подготовки оказалось явно недостаточно. Максимум, сколько Маргарита могла отжаться на первой тренировке, — пять раз. Сейчас, спустя четыре месяца, спокойно выжимает тридцатку. И вообще это упражнение стало одним из любимых.

Со стороны кажется, что турники и брусья привлекают только «пацанок». Маргарита уверяет: это совсем не про нее.

— Я по характеру девочка-девочка: хрупкая, нежная.





Заниматься девушка ходит на площадку в парке Марата Казея. Там бесплатные тренировки проводит федерация « Воркаут ». Закутавшиеся в шарфы горожане спешат в тепло, а ребята скидывают куртки и начинают разминку.

— Когда первый раз пришла и увидела результаты парней, сложные элементы, которые они выполняют, очень загорелась, — вспоминает Маргарита. — У меня появилась цель довести свою физическую подготовку до такого же уровня.





Пока минчанка работает над базовыми элементами. В ее тренировочной программе — отжимания (обычные и на брусьях), подтягивания, упражнения на пресс, приседания. Летом готовится осваивать сложные элементы: мечтает выполнить стойку на руках с разведением ног в шпагат.

— Я не стремлюсь к каким-то определенным числовым показателям. Просто работаю над тем, чтобы каждый раз улучшать свой предыдущий результат. Тренер удивлен, что у меня быстро все получается схватывать. Я и сама не ожидала, что так пойдет, — делится героиня.





«Парень, который пять лет занимался в „качалке“, смог подтянуться только пять раз»

Тренер Артем Вожуй замечает: не стоит ожидать, что человек с обычной подготовкой через пару месяцев занятий воркаутом сможет демонстрировать эффектные трюки. Если девушка за год научится делать «флажок», это будет хороший результат.

— Может показаться, что тренировка с собственным весом не такая и сложная. Но это не так, — опровергает стереотип Маргарита. — Мне, например, чтобы подтянуться, нужно поднять 46 килограммов.





Воркаут ей нравится тем, что помогает сделать тело функциональным и гибким. На площадке вспоминают случай: пришел как-то парень, который пять лет занимался в «качалке» и при этом мог подтянуться только пять раз. Через несколько месяцев уличных тренировок он улучшил свой показатель до 20.

— На площадке невозможно перекачаться. Ну какие широкие плечи? Посмотрите на меня! — смеется Маргарита.





Она старается не пропускать занятия. И неважно, какая погода — ливень, мороз. Даже в те дни, когда уличный термометр показывал минус 15, девушка была на площадке.

— Для меня каждая тренировка — проверка на выносливость и борьба со своими слабостями. Если тяжело, убеждаю себя, что все ограничения только в моей голове, и работаю через «не могу».

Особой экипировки для воркаута не нужно. Минчанка занимается в мороз в обычных легинсах и байке. Прежде чем переобуться в кроссовки, надевает вторую пару носков. На руках перчатки, хотя от мозолей они все равно не спасают. Но это, улыбается Маргарита, мелочи.





Интересуемся, как ей тренироваться в группе с парнями — на фитнесе же обычно женщины занимаются отдельно.

— Стеснения не было. У нас на площадке все равны. Ребята помогают выполнять упражнения, поддерживают морально. Вообще, если сравнить, мне кажется, девушки на тренировках жалеют себя. Они не до конца верят в свои силы.

— К чему должна быть готова девушка, которая решит заняться воркаутом?

— К тому, что ей будет очень сложно. Но организм ко всему адаптируется, поэтому бояться не стоит.





Маргариту радует, что благодаря тренировкам она стала намного дисциплинированнее. Раньше постоянно опаздывала, будильник откладывала до последнего. А сейчас столько сил! Казалось бы, свободного времени стало меньше, а все успевает.

— Воркаут для меня — панацея от всех проблем. После тренировки чувствую удовлетворение собой и гармонию. Я пришла, чтобы укрепить характер. Вижу, что результат есть. Я стала увереннее в себе. И это намного важнее, чем физические показатели.