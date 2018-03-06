|
В работе системы ЕРИП наблюдались проблемы
Система АИС «Расчет» восстановлена.
Об этом информировали в компании ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство).
Сообщается, что работа системы возобновлена еще в полдень.
Ранее появилась информация о том, что белорусские граждане испытывают трудности в работе системы АИС «Расчет».
Компания приносит свои извинения за технические неполадки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система АИС «Расчет» восстановлена. Об этом информировали в компании ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство). Сообщается, что работа системы...
|
Архив (Разное)
Комментарии