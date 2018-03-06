В работе системы ЕРИП наблюдались проблемы

Система АИС «Расчет» восстановлена.

Об этом информировали в компании ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство).

Сообщается, что работа системы возобновлена еще в полдень.

Ранее появилась информация о том, что белорусские граждане испытывают трудности в работе системы АИС «Расчет».

Компания приносит свои извинения за технические неполадки.