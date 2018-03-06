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В работе системы ЕРИП наблюдались проблемы

07.03.2018 13:44 — Разное | БДГ  
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Система АИС «Расчет» восстановлена.

Об этом информировали в компании ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство).

Сообщается, что работа системы возобновлена еще в полдень.

Ранее появилась информация о том, что белорусские граждане испытывают трудности в работе системы АИС «Расчет».

Компания приносит свои извинения за технические неполадки.

 
 
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Система АИС «Расчет» восстановлена. Об этом информировали в компании ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство). Сообщается, что работа системы...

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