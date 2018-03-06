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"Крумкачам" предоставили дополнительное время на погашение долгов
В Доме футбола 7 марта состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
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Ранее в связи с неисполнением решения комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед игроками и представителями тренерского штаба с футбольного клуба «Крумкачы» были
26 февраля комитет по клубному лицензированию АБФФ
«Крумкачы»
Минское «Торпедо» — первый претендент на место «Крумкачоў» в высшей лиге в том случае, если «вороны» не получат лицензию.
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В Доме футбола 7 марта состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
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