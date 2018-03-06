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"Крумкачам" предоставили дополнительное время на погашение долгов

07.03.2018 13:50 — Разное | Tut.by  
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В Доме футбола 7 марта состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.


Фото: Юлианна Рипинская

Как сообщает пресс-служба федерации, ходатайство футбольного клуба «Крумкачы» о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления, было удовлетворено. Следующее заседание комитета назначено на 10 марта.

Ранее в связи с неисполнением решения комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед игроками и представителями тренерского штаба с футбольного клуба «Крумкачы» были сняты 2 турнирных очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие.

26 февраля комитет по клубному лицензированию АБФФ не принял заявление футбольного клуба «Крумкачы» «в связи с систематическими нарушениями требований регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов, выразившимися в неоднократном несоблюдении сроков предоставления документов и повлекшее срыв процесса лицензирования».

«Крумкачы» подали апелляцию. Однако 6 марта апелляционный комитет федерации футбола отклонил протест клуба.

Минское «Торпедо» — первый претендент на место «Крумкачоў» в высшей лиге в том случае, если «вороны» не получат лицензию.

 
 
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В Доме футбола 7 марта состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

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