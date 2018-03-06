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Лукашенко присвоил чемпионке Пхенчхана Гуськовой звание заслуженного мастера спорта и вручил орден
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по лыжной акробатике Анна Гуськова получила из рук Александра Лукашенко орден Отечества III степени с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», сообщает
Торжественная церемония состоялась 7 марта во Дворце Независимости. На ней Александр Лукашенко вручил государственные награды также многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.
Среди лауреатов из мира спорта награду получила также 4-кратная (1968, 1972, 1976, 1980) олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, которая является ныне профессором кафедры педагогики Белорусского государственного университета физической культуры. Она удостоена ордена Почета.
Напомним, что 5 марта Александр Лукашенко также
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по лыжной акробатике Анна Гуськова получила из рук Александра Лукашенко орден Отечества III степени с присвоением почетного...
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