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Белорус на границе пытался прорваться на родину
Попытка несанкционированного пересечения границы была предпринята в ночь с 6 на 7 марта в пункте пропуска «Привалка».
Об этом сообщается на
Белорусский гражданин 1991 года рождения на авто Audi проходил контрольные процедуры на границе, чтобы попасть в Литву, однако неожиданно передумал и попытался вернуться обратно на белорусскую территорию. Вскоре он был задержан пограничниками и сотрудниками таможни.
Автомобиль во время задержания получил механические повреждения, люди не пострадали.
Были вызваны кинологи и работники ГАИ, проведено разбирательство и специальный досмотр.
Задержанный привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 23.32 КоАП РБ (Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу).
Фото и видео: Госпогранкомитет Беларуси
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Попытка несанкционированного пересечения границы была предпринята в ночь с 6 на 7 марта в пункте пропуска «Привалка». Об этом сообщается на сайте...
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