Белорус на границе пытался прорваться на родину

Попытка несанкционированного пересечения границы была предпринята в ночь с 6 на 7 марта в пункте пропуска «Привалка».

Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Белорусский гражданин 1991 года рождения на авто Audi проходил контрольные процедуры на границе, чтобы попасть в Литву, однако неожиданно передумал и попытался вернуться обратно на белорусскую территорию. Вскоре он был задержан пограничниками и сотрудниками таможни.

Автомобиль во время задержания получил механические повреждения, люди не пострадали.

Были вызваны кинологи и работники ГАИ, проведено разбирательство и специальный досмотр.

Задержанный привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 23.32 КоАП РБ (Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу).

Фото и видео: Госпогранкомитет Беларуси