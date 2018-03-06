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Белорус на границе пытался прорваться на родину

07.03.2018 14:24 — Разное | БДГ  
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Попытка несанкционированного пересечения границы была предпринята в ночь с 6 на 7 марта в пункте пропуска «Привалка».

Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Белорусский гражданин 1991 года рождения на авто Audi проходил контрольные процедуры на границе, чтобы попасть в Литву, однако неожиданно передумал и попытался вернуться обратно на белорусскую территорию. Вскоре он был задержан пограничниками и сотрудниками таможни.

Автомобиль во время задержания получил механические повреждения, люди не пострадали.

Были вызваны кинологи и работники ГАИ, проведено разбирательство и специальный досмотр.

Задержанный привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 23.32 КоАП РБ (Нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу).

 

Фото и видео: Госпогранкомитет Беларуси

 
 
Ссылка на источник 83
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Попытка несанкционированного пересечения границы была предпринята в ночь с 6 на 7 марта в пункте пропуска «Привалка». Об этом сообщается на сайте...

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