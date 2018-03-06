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Вместо маршрутчиков-нерегулярщиков пассажиров теперь будет возить "Витебскоблавтотранс"

07.03.2018 14:30 — Разное | Tut.by  
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Витебский облисполком установил предприятие, обязанное выполнять перевозки пассажиров транспортом общего пользования. Этим будет заниматься ОАО «Витебскоблавтотранс».

По данным областного предприятия «Оператор перевозок», на рынке транспортных услуг в регионе насчитывается около 70 перевозчиков-нерегулярщиков (это автопарк из 150 машин). Пока только 8 из них обратились с заявлениями в местные органы власти, чтобы получить право на перевозку пассажиров на регулярной основе. В ближайшее время эти обращения рассмотрят, водителям выдадут паспорта маршрутов и расписание, составленное с учетом работы легальных перевозчиков.

Напомним, с 23 февраля вступили в силу изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». В новом документе прописали, как должны работать перевозчики на междугородних маршрутах. Всем им необходимо заключать договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий. Например, использовать систему GPS.

В понедельник, 26 февраля, некоторые перевозчики перестали ездить, считая, что новый закон ущемляет их права. Нерегулярщики не вышли на маршруты между Минском и Солигорском, Слуцком, Новополоцком, Полоцком, Бобруйском. Государственные транспортные организации добавили автобусы на значимых направлениях, БЖД пустила дополнительный поезд между Минском и Полоцком.
 
 
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