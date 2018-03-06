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Вместо маршрутчиков-нерегулярщиков пассажиров теперь будет возить "Витебскоблавтотранс"
Витебский облисполком
По данным областного предприятия «Оператор перевозок», на рынке транспортных услуг в регионе насчитывается около 70 перевозчиков-нерегулярщиков (это автопарк из 150 машин). Пока только 8 из них обратились с заявлениями в местные органы власти, чтобы получить право на перевозку пассажиров на регулярной основе. В ближайшее время эти обращения рассмотрят, водителям выдадут паспорта маршрутов и расписание, составленное с учетом работы легальных перевозчиков.
Напомним, с 23 февраля
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В регионе насчитывается около 70 перевозчиков-нерегулярщиков. Пока только 8 из них обратились с заявлениями в местные органы власти, чтобы получить право на...
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