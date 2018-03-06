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В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет

07.03.2018 15:09 — Разное | Ежедневник  
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В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитетМинск задержан российский криминальный авторитет">

В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как "Фима Банщик", в Национальном аэропорту Минск задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

У 60-летнего мужчины при себе были три российских паспорта на его имя и один болгарский.

Сейчас криминальный авторитет помещен в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и в ближайшее время будет выслан в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

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