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В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет
07.03.2018 15:09 — Разное | Ежедневник
Минск задержан российский криминальный авторитет">
В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
Российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как "Фима Банщик", в Национальном аэропорту Минск задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
У 60-летнего мужчины при себе были три российских паспорта на его имя и один болгарский.
Сейчас криминальный авторитет помещен в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и в ближайшее время будет выслан в Россию.
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В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
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