В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет

Минск задержан российский криминальный авторитет">

Минск задержан российский криминальный авторитет">

В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как "Фима Банщик", в Национальном аэропорту Минск задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

У 60-летнего мужчины при себе были три российских паспорта на его имя и один болгарский.

Сейчас криминальный авторитет помещен в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и в ближайшее время будет выслан в Россию.