Полет над трассой: в результате ДТП автомобиль пролетел в воздухе 60 метров

Автомобильная авария произошла на трассе М-1 «Брест - Минск - граница Российской Федерации» 6 марта.

Об этом сообщает ГАИ Брестской области.

52-летний брестчанин на «Рено Клио» двигался со стороны Березы в направлении областного центра. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на обочину, предполагается, что он мог заснуть за рулем.

Автомобиль на обочину, где он врезался в столб и пролетел в воздухе около 60 метров.

В результате ДТП пострадала 25-летняя жительница Бреста, которая была доставлена в Кобринскую больницу.

Уже установлено, что все, находящиеся в машине, были пристегнуты ремнями безопасности.

Что стало с водителем, на сайте ГАИ не сообщается.