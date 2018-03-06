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Полет над трассой: в результате ДТП автомобиль пролетел в воздухе 60 метров

07.03.2018 15:22 — Разное | БДГ  
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Автомобильная авария произошла на трассе М-1 «Брест - Минск - граница Российской Федерации» 6 марта.

Об этом сообщает ГАИ Брестской области.

52-летний брестчанин на «Рено Клио» двигался со стороны Березы в направлении областного центра. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на обочину, предполагается, что он мог заснуть за рулем.

Автомобиль на обочину, где он врезался в столб и пролетел в воздухе около 60 метров.

В результате ДТП пострадала 25-летняя жительница Бреста, которая была доставлена в Кобринскую больницу.

Уже установлено, что все, находящиеся в машине, были пристегнуты ремнями безопасности.

Что стало с водителем, на сайте ГАИ не сообщается.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Автомобильная авария произошла на трассе М-1 «Брест - Минск - граница Российской Федерации» 6 марта. Об этом сообщает ГАИ Брестской области.

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