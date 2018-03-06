Бывший водитель Анастасии Волочковой рассказал о ее 25 квартирах и соглашении с Вдовиным

Бывший водитель и помощник Анастасии Волочковой Александр Скиртач, обвиненный артисткой в краже, выложил в Сеть документы, касающиеся недвижимости балерины; из них следует, что Волочковой принадлежат 25 квартир общей стоимостью в 244 млн рублей (4 миллиона долларов).



Фото Анастасии в соцсетях

На Волочкову записаны квартира в Санкт-Петербурге (56,8 млн рублей), квартира в Москве (111,8 млн рублей), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн рублей) и 22 квартиры в Астрахани.

Последние является инвестицией в бизнес-проект бизнесмена Игоря Вдовина, бывшего мужа артистки, сообщает « Взгляд ».

Также Скиртач опубликовал тайное финансовое соглашение между Волочковой и Вдовиным, в котором описаны обязательства пары на случай разрыва.



Игорь Вдовин Фото: promros.ru

В нем бизнесмен обязуется ежемесячно выделять балерине 30 тысяч долларов, в которые включены расходы на питание, содержание квартиры в Москве, аренда офиса артистки, зарплата ее команды, а также затраты на нянь, водителя и другой персонал.

Также Вдовин пишет о том, что будет оплачивать и аренду особняка Волочковой (на момент составления договора у нее не было собственного дома), а также расходы на дочь: образование, лечение и т.д.

Кроме того, бизнесмен обещает купить артистке и дочери жилье стоимостью не менее 2 млн долларов.

В документе объясняется, откуда у балерины 22 квартиры в Астрахани — она выступила инвестором в проекте строительства элитного жилья в этом городе.

Волочкова не стала оспаривать подлинность документов, однако отметила, что своими действиями Скиртач «старается привлечь внимание к своей персоне», так как «сам по себе он никому не интересен».

«Он обвинен в краже, и не только мною. Я не знаю, где Скиртач сидит, и знать не хочу. Он это заслужил. Почему он так себя ведет? Сами посудите, какой человек пожелает мне хорошего, если я его разоблачила. Даже по нынешним шагам Скиртача видно его настоящее лицо, его отношение ко мне, его алчность и хитрость. Недостойное поведение для мужчины!», — заключила артистка.



Скиртач. Кадр из программы.

Александр Скиртач был обвинен Анастасией Волочковой в краже нескольких миллионов рублей. Кроме того, балерина заявила полиции, что бывший помощник опаивал ее неким снотворным препаратом, из-за которого ухудшалось ее самочувствие.