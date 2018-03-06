В смартфонах 2019 года компания Apple может отказаться от выреза в верхней части смартфовно. Об этом сообщают корейские инсайдеры из авторитетного издания ETNews.





Технические характеристики (соотношение сторон, диагональ и разрешение) экранов новых iPhone пока не разглашаются. Известно, что эту будут OLED-матрицы.

Кроме того, в смартфонах 2019 года сохранятся датчики TrueDepth для распознавания лиц пользователей. Каким образом разработчикам устройств удастся поместить их в аппараты без «козырька» в верхней части экранов, пока до конца не понятно.

По одной из теорий, компания прибегнет к вырезу отверстий для датчиков в самом дисплее. Еще один возможный вариант размещения сенсоров — под матрицей, которая будет пропускать достаточное количество света между пикселями для работы функции распознавания лица.

Среди причин отказа от «моноброви» также может выступать массовое копирование этого дизайнерского хода другими производителями смартфонов.

Напомним: в 2018 году Apple, скорее всего, выпустит три новых смартфона. Первый — обновленная модель нынешнего iPhone X. Второй — увеличенная версия устройства с дисплеем на 6,5 дюймов. Третьей предполагаемая новинкой может стать смартфон с 6,1-дюймовым IPS-дисплеем. Вся тройка получит сенсоры распознавания лица TrueDepth.

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