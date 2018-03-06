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Apple откажется от "моноброви" в iPhone в 2019 году
В смартфонах 2019 года компания Apple может отказаться от выреза в верхней части смартфовно. Об этом
Технические характеристики (соотношение сторон, диагональ и разрешение) экранов новых iPhone пока не разглашаются. Известно, что эту будут OLED-матрицы.
Кроме того, в смартфонах 2019 года сохранятся датчики TrueDepth для распознавания лиц пользователей. Каким образом разработчикам устройств удастся поместить их в аппараты без «козырька» в верхней части экранов, пока до конца не понятно.
По одной из теорий, компания прибегнет к вырезу отверстий для датчиков в самом дисплее. Еще один возможный вариант размещения сенсоров — под матрицей, которая будет пропускать достаточное количество света между пикселями для работы функции распознавания лица.
Среди причин отказа от «моноброви» также может выступать массовое
Напомним: в 2018 году Apple, скорее всего, выпустит три новых смартфона. Первый — обновленная модель нынешнего iPhone X. Второй — увеличенная версия устройства с дисплеем на 6,5 дюймов. Третьей предполагаемая новинкой может стать смартфон с 6,1-дюймовым IPS-дисплеем. Вся тройка получит сенсоры распознавания лица TrueDepth.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:
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В 2018 году Apple, скорее всего, выпустит три новых смартфона.
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