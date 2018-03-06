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Эксперт связал новое российское оружие с радиоактивными изотопами в Европе
Норвежский эксперт по ядерной безопасности Нильса Бёмер (Nils Bøhmer) физик-ядерщик из организации «Беллона» (Осло) считает, что повышение содержания йода-131 могло стать следствием испытаний россиянами ракеты с неограниченной дальностью полета о которой говорил Владимир Путин в начале марта,
В начале прошлого года на станциях в Норвегии и Финляндии
После повышение уровня йода-131 обнаружили также в Чехии, Польше, Германии и Испании. После финского и французского отчетов в соцсетях стали обсуждать конспирологическую теорию о том, что на полигоне архипелага Новая Земля состоялись запрещенные ядерные испытания. Реальный источник изотопов тогда найти не удалось.
В начале марта 2018 года Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию
Норвежский эксперт Нильс Бёмер считает, что если слова Путина — правда, то при испытаниях ракеты с ядерной установкой, определенный выброс радиоактивности мог иметь место. В связи с этим он вспомнил испытания ядерных реакторов для американского атомолета — тогда из-за высокого выброса радиоактивности из двигателей на полигоне в Айдахо-Фолс проект пришлось свернуть.
Поэтому Бёмер не исключает связь между таинственным йодом-131 и новой российской ракетой. Ученый рассказал, что из-за короткого периода полураспада йода-131 (всего восемь дней) его регистрацию в атмосфере можно объяснить только работой реактора. Другие изотопы, например, цезий-137 с периодом полураспада 30 лет, обнаруживаются в природе долгое время после выброса. Это может объяснить, почему регистрируется только йод-131: цезий-137 маскируется выбросами Чернобыльской аварии.
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По сведениям издания, в феврале и марте прошлого года на станциях в Норвегии и Финляндии были обнаружены радиоактивные изотопы йода-131.
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