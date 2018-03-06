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10 заведений и 12 рублей за ужин. В Минске пройдет очень короткий гастрофест

07.03.2018 15:56 — Разное | Tut.by  
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С 12 марта по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест. На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего пять дней. Единая стоимость сетов — 12 рублей.

«Клумба»


Где: Зыбицкая, 6.

Что подают:

стейк из говяжьей вырезки;

картофель жареный;

соус барбекю.

«Друзья»


Где: ул. Кульман, 40.

Что подают:

Сет из ирландской солонины с хрустящей корочкой, колбаской из оленины, обжаренного на гриле филе молодого цыпленка, красного лука, фаршированного говядиной (подается с Чампом из картофеля, соусом из темного пива, тыквенным и шпинатным пюре).

Дублинский пивной торт из шоколадного бисквита и грецкого ореха (подается с шариком ванильного мороженого и шоколадно-пивным соусом).

Beef&Beer


Где: ул. Тимирязева, 65.

Что подают:

ирландские мини «Корниш пасти» с беконом и вялеными томатами;

тартар из говядины;

салат «Цезарь» на шпажках;

свиные ребрышки;

битые огурцы;

картофель фри;

соус чимичурри.

«Госці»


Где: пр-т Независимости, 25.

Что подают:

крылышки барбекю с чесночным и кисло-сладким соусом;

начос;

сырные шарики в ароматной зелени;

запеченный сладкий перец с сыром и беконом;

брускетта с тартаром из горбуши и слайсами редиса;

ржаная брускетта с тартаром из говядины и рукколой;

брускетта с рулетиками из пармской ветчины;

паштет с белым багетом;

сельдерей, огурец, морковь в соусе дорблю.

Clever Irish Pub


Где: ул. Гикало, 5.

Что подают:

мини-бургер с курицей;

мини-бургер с грудинкой;

мини-тако острым цыпленком;

мини-тако с гриль-салатом;

мини-тако с рваным мясом;

картофель пай;

картофель фри;

салат Коул Слоу;

пряный томатный соус.

«Хулиган»


Где: ул. Октябрьская, 16.

Что подают:

кесадилья с курицей;

картофельные крокеты;

сморреброд с паштетом и луковым мармеладом;

креп-ролл;

десерт «Медовик».

TNT


Где: Революционная, 9.

Что подают:

обжаренная тортилья с пряной курицей, сыром и овощами;

бородинские гренки с сыром моцарелла и чесноком, в сочетании с куриным паштетом.

«4−4−2»


Где: Зыбицкая, 6.

Что подают:

гриль-сэндвич с чили кон полло и сыром;

сэндвич с салатом из тунца и зеленью;

сэндвич с домашним арахисовым маслом, джемом на виски и маршмеллоу.

«Чердак»


Где: Зыбицкая, 9.

Что подают:

Сэндвич с цыпленком су-вид;

Кесадилья с грибами;

Картофельные крокеты;

Салат из свежих овощей.

T.G.I. Fridays


Где: пр-т Независимости, 22.

Что подают:

бургер «Мери Джейн»;

закуска «Тройной удар».

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Теги: Минск
 
 
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С 12 марта по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест. На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо нескольких недель всего пять дней.

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