10 заведений и 12 рублей за ужин. В Минске пройдет очень короткий гастрофест

С 12 марта по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест. На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего пять дней. Единая стоимость сетов — 12 рублей.
Сет из ирландской солонины с хрустящей корочкой, колбаской из оленины, обжаренного на гриле филе молодого цыпленка, красного лука, фаршированного говядиной (подается с Чампом из картофеля, соусом из темного пива, тыквенным и шпинатным пюре).
Дублинский пивной торт из шоколадного бисквита и грецкого ореха (подается с шариком ванильного мороженого и шоколадно-пивным соусом).
Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — есть возможность получить бесплатно билеты на концерт «Би-2» в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены», где музыканты представят публике свой новый альбом «Горизонт событий». Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 9 марта.
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