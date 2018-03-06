10 заведений и 12 рублей за ужин. В Минске пройдет очень короткий гастрофест

С 12 марта по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест . На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего пять дней. Единая стоимость сетов — 12 рублей.





Где: Зыбицкая, 6. Что подают: стейк из говяжьей вырезки; картофель жареный; соус барбекю.





Где: ул. Кульман, 40. Что подают: Сет из ирландской солонины с хрустящей корочкой, колбаской из оленины, обжаренного на гриле филе молодого цыпленка, красного лука, фаршированного говядиной (подается с Чампом из картофеля, соусом из темного пива, тыквенным и шпинатным пюре). Дублинский пивной торт из шоколадного бисквита и грецкого ореха (подается с шариком ванильного мороженого и шоколадно-пивным соусом).





Где: ул. Тимирязева, 65. Что подают: ирландские мини «Корниш пасти» с беконом и вялеными томатами; тартар из говядины; салат «Цезарь» на шпажках; свиные ребрышки; битые огурцы; картофель фри; соус чимичурри.





Где: пр-т Независимости, 25. Что подают: крылышки барбекю с чесночным и кисло-сладким соусом; начос; сырные шарики в ароматной зелени; запеченный сладкий перец с сыром и беконом; брускетта с тартаром из горбуши и слайсами редиса; ржаная брускетта с тартаром из говядины и рукколой; брускетта с рулетиками из пармской ветчины; паштет с белым багетом; сельдерей, огурец, морковь в соусе дорблю.





Где: ул. Гикало, 5. Что подают: мини-бургер с курицей; мини-бургер с грудинкой; мини-тако острым цыпленком; мини-тако с гриль-салатом; мини-тако с рваным мясом; картофель пай; картофель фри; салат Коул Слоу; пряный томатный соус.





Где: ул. Октябрьская, 16. Что подают: кесадилья с курицей; картофельные крокеты; сморреброд с паштетом и луковым мармеладом; креп-ролл; десерт «Медовик».





Где: Революционная, 9. Что подают: обжаренная тортилья с пряной курицей, сыром и овощами; бородинские гренки с сыром моцарелла и чесноком, в сочетании с куриным паштетом.





Где: Зыбицкая, 6. Что подают: гриль-сэндвич с чили кон полло и сыром; сэндвич с салатом из тунца и зеленью; сэндвич с домашним арахисовым маслом, джемом на виски и маршмеллоу.





Где: Зыбицкая, 9. Что подают: Сэндвич с цыпленком су-вид; Кесадилья с грибами; Картофельные крокеты; Салат из свежих овощей.





Где: пр-т Независимости, 22. Что подают: бургер «Мери Джейн»; закуска «Тройной удар».

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