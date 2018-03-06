В Гомеле 7 марта суд начал слушать дело о гибели 10-летней девочки под колесами грузовика на переходе. В зале судебных заседаний сегодня плачут и родственники ребенка, и родные водителя.





На скамье подсудимых — 22-летний гомельчанин Роман Ш. 19 октября прошлого года, он, управляя грузовиком МАЗ с прицепом, на пересечении улиц Телегина и Песина совершил наезд на 10-летнюю Арианну, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок умер на месте.

В самом начале заседания родители погибшей школьницы просят суд на время оглашения заключения судебно-медицинской экспертизы — перечисления травм, полученных хрупкой малышкой — отпустить из зала мать девочки: говорят, ей это слышать будет просто невыносимо. Чтобы не мучить женщину, суд изменит и порядок допроса участников процесса, первым делом предоставив слово потерпевшей стороне, а уже потом — обвиняемому.

Отец погибшей школьницы с волнением пересказывает события того страшного дня. Все было как обычно. Он забрал Арианну из школы, покормил, дочка сделала домашнее задание по математике, другие уроки не успела — пора было отправляться в художественную школу. Находится она в другом районе, добираться нужно на автобусе. Несколько лет родители возили девочку туда сами. Но примерно за две недели до трагедии взрослые стали отпускать малышку одну. Вспоминают, что Арианна была уже вполне готова к таким самостоятельным походам: в младших классах она ходила в гимназию, для этого девочке необходимо было пересечь целых две проезжих части. Правилам дорожного движения, говорят родители, они дочку обучали постоянно.

— Именно этот перекресток мы переходили вместе неоднократно, и каждый раз я объясняла ей, как переходить, куда смотреть, как вести себя на дороге. И про другие перекрестки объясняла, что даже если горит зеленый сигнал светофора, даже если ты на переходном переходе, нужно всегда смотреть, не едет ли машина, — рассказывает суду мама Арианны.

— Мы даже проводили эксперименты: прятались и смотрели, как она переходит проезжую часть. Убеждались, что дочка всегда все делает правильно, — вспоминает отец школьницы.

В семье было незыблемое правило: как только Арианна садилась в автобус — отзванивалась родителям, как только добиралась до школы — делала еще один звонок. Но в этот раз второго звонка все не было. Родители решили набрать сами. Преподавателю «художки». Она и сообщила, что их девочки больше нет.





Обвиняемый водитель вину, говорит, признает частично.

— В какой части? — уточняет прокурор.

— Я ее не сбивал. Я не знаю, как это получилось. То есть, да, она погибла под машиной, которой я управлял — но я не знаю, как это произошло, — отвечает Роман.

Обвиняемый рассказывает, что ехал с небольшой скоростью — километров 20 в час, на повороте перед «зеброй» еще немного сбросил ее, так как был загружен — вез полный прицеп с кирпичами. Кирпичи он по просьбе знакомого, которому и принадлежал МАЗ, доставлял в организацию, находящуюся на улице Песина. Кстати, машина была без техосмотра, но как утверждает обвиняемый, в технически исправном состоянии.

За минуту до ДТП Роман притормозил перед «зеброй» — пропустил пешеходов — и «спустя секунды услышал какой-то непонятный треск».

— Я подумал, что это кирпичи у меня упали, проехал чуть дальше, посмотрел в зеркало — и обратил внимание на молодую пару, ту самую, что только пропускал на переходе, у них были испуганные лица. Потом посмотрел в правое зеркало и увидел за задним правым колесом ноги. Я хотел вызвать скорую, но услышал, что кто-то уже вызывает. До приезда милиции я сидел в машине. Это страшно.





В суд был вызван также и владелец МАЗа — Виталий Ц. Сейчас он проходит по делу как свидетель, но его статус вскоре будет изменен на гражданского ответчика. Все иски о компенсации морального вреда, которые предъявит потерпевшая сторона, должен будет погашать именно он. Родители погибшей рассказали суду, что Виталий уже связывался с ними, и они уже приняли от него кое-какую помощь.

Виталий рассказал, что грузовик приобрел в технически неисправном состоянии в мае. Роман помогал ему отремонтировать машину. Затем возил на ней разные грузы.

— Я иногда просил помочь, например завезти к родителям блоки на дом. За помощь платил, — говорит Виталий.

Показания других свидетелей мало отличаются от рассказа обвиняемого. Все подтверждают — скорость грузовика была небольшой. Никто не видел Арианну до произошедшего и никто не понимает, как вообще могла произойти эта трагедия.

Процесс продолжится 15 марта. TUT.BY будет следить за ходом рассмотрения дела.