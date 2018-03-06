От обновленной Fabia до трехдверного Range Rover: главные серийные новинки Женевского автосалона

6 марта свои двери перед представителями СМИ распахнул 88-ой Женевский автосалон — крупнейшие и самые престижные автомобильные смотрины этого года. Как и в прошлые годы, автошоу на нейтральной швейцарской земле порадовало изобилием разномастных новинок, многие из которых вскоре доберутся и до Беларуси.

Информация о некоторых из них появилась раньше — так, AUTO.TUT.BY уже сообщал о новых поколениях Audi A6 , BMW X4 , Peugeot 508 и Volvo V60 , а также электрических «паркетниках» Jaguar I-Pace и Hyundai Kona , но некоторые производители предпочли сохранять интригу вплоть до начала работы автосалона. На стенде Lexus — серийная версия субкомпактного «паркетника» UX длиной 4,49 м, в концептуальном обличии показанного осенью 2016 года на Парижском автосалоне. Под капотом базовой версии UX 200 расположилась новая бензиновая атмосферная «четверка» 2.0 нового семейства Dynamic Force с отдачей в 171 лошадиную силу, работающая в паре с новым вариатором Direct Shift-CVT (о всех технических новшествах для моделей Toyota и Lexus можно узнать здесь ). Вариант UX 250h получил гибридную установку мощностью 176 лошадиных сил, передний или полный привод. За доплату для UX предлагается пакет F Sport с более агрессивным оформлением бамперов, оригинальными колесами и «ужесточенной» подвеской. Продажи UX начнутся в конце текущего года.



Lexus UX



Lexus UX

Модульную платформу TNGA кроссовер Lexus разделил с новым поколением хэтчбека Auris — главной женевской премьерой материнского концерна Toyota. В длину (4,37 м) третье поколение «пятидверки» стало на 4 см крупнее предшественника, на столько же подросла и колесная база (2,64 м). Примечательно, что дизельных моторов в гамме Auris со сменой поколений не будет — европейцам предложат версии с бензиновым 1,2-литровым турбодвигателем, характеристики которого пока не озвучены, а также двумя вариантами гибридных установок. Это уже известная 122-сильная бензоэлектрический агрегат на основе 1,8-литрового мотора, во втором случае в состав установки входит новый двухлитровый двигатель Dynamic Force, который на пару с электродвигателем развивает 180 «лошадок». До европейских покупателей новый Auris доберется во второй половине 2018 года.



Toyota Auris



Toyota Auris

О третьем поколении «пятидверки» Kia Ceed мы уже сообщали — компанию ей в Женеве составил новый универсал Ceed Sportwagon. В длину новинка достигает 4,6 м (+9,5 см по сравнению с предшественником) и может похвастаться 600-литровым багажником (+72 л). Набор двигателей, как и у хэтчбека, включает три бензиновых мотора 1.0 T-GDI мощностью 120 л.с., 1.4 T-GDI мощностью 140 л. с. и 100-сильный атмосферный двигатель 1.4 MPI с распределенным впрыском, а также новый 1,6-литровый турбодизель U3 с двумя степенями форсировки (115 и 136 лошадиных сил). В пару всем полагается 6-ступенчатая «механика», для турбомотора 1,4 T-GDI и дизеля 1.6 CRDi также предлагается 7-ступенчатый «робот». Как и исходный хэтчбек, Ceed Sportback будет оснащаться новейшими системами помощи водителю, включая ассистенты движения в полосе и предотвращения фронтальных столкновений. Новый универсал поступит в европейскую продажу в четвертом квартале текущего года, известно также, что новый хэтчбек Ceed до рынка ТС доберется в третьем квартале.



Kia Ceed Sportwagon



Kia Ceed Sportwagon

Обновленную версию седана Optima у себя на родине Kia представила в начале года, в PalExpo красовался вариант модели для европейского рынка. Кроме седана на стенде Kia присутствовал модернизированный универсал Optima Sportwagon, без которого в Старом свете никак. Среди изменений во внешности — измененное оформление бамперов, фар и противотуманок, а также новые светодиодные задние фонари. В моторной гамме Optima для европейского рынка появилось два новых двигателя — сменивший прежний 1,7-литровый дизель новый агрегат серии U3 объемом 1,6 л с 136 лошадиными силами и 320 Нм крутящего момента, а также 180-сильный бензиновый T-GDi в паре с 7-ступенчатым «роботом». В салоне появилась новая мультимедиа-система с экранами диагональю 7 или 8 дюймов (в зависимости от версии). На европейский рынок обновленный седан и универсал Optima выйдет в третьем квартале 2018 года.



Kia Optima Sportwagon



Kia Optima Sportwagon

Вслед за обновленным седаном Mazda 6 японцы модернизировали универсал Tourer — в Женеве прошла его мировая премьера. Как и седан, грузопассажирская Mazda 6 получила похожую на кольчугу радиаторную решетку, приборную панель без «колодцев» и новый 8-дюймовый дисплей медиасистемы, а также улучшенную шумоизоляцию и перенастроенную в угоду лучшей плавности хода подвеску. В распоряжении топовых версий «шестерки» окажется 2,5-литровый турбодвигатель SkyActiv-G мощностью 250 лошадиных сил. Прочими подробностями об обновленном универсале в Mazda пока не поделились.



Mazda6 Tourer



Mazda6 Tourer

Сразу несколько новинок в Женеву привезла Mercedes, многие из которых были рассекречены еще до открытия выставки. Загибайте пальцы — во-первых, это новый A-класс , во-вторых, «заряженный» вариант нового G-класса и пикап X-класса с V6 под капотом, а в-третьих, это обновленные седан и универсал C-класса — компанию гражданским версиям составит «разогретый» AMG C 43 (о нем AUTO.TUT.BY также уже сообщал ). Изменения в облике «цэшки» — косметические, фары теперь уже «в базе» полностью светодиодные, прибавилось и электронных помощников. В моторной гамме появилась новая двухлитровая бензиновая турбо-«четверка» (255 лошадиных сил), сблокированная с 9-ступенчатым «автоматом», а также гибридная версия на основе двухлитрового турбодизеля OM 654 с электромотором, развивающим 121 силу и 324 Нм крутящего момента и литий-ионной батареей емкостью 13,5 кВтч (ею также оснастят и E-класс). Она обеспечивает запас электрохода в 50 км, максимальная скорость в электрическом режиме может достигать 140 км/ч. В Европе продажи обновленного C-класса начнутся летом.



Mercedes C-класса

Впрочем, не эти автомобили стали главным сюрпризом от Mercedes в Женеве. Как вам идея семейной, так сказать, версии спорткара AMG GT, который мог бы бросить вызов Porsche Panamera? Сказано — сделано: в Женеве швабы сдернули покрывало с пятидверной модификации AMG GT, которая в статусе концепта красовалась здесь же, в PalExpo, ровно год назад . Дебютирует немецкая новинка с тремя вариантами силовых установок (трансмиссия во всех случаях — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод 4Matic+). Самый мощный GT 63 S получит 4-литровый V8 Biturbo с отдачей 639 лошадиных сил и 900 Нм, у «обычного» GT 63 этот же мотор развивает 585 сил и 800 Нм, а базовый GT 53 будет довольствоваться трехлитровым V6 (435 «лошадок» и 520 Нм тяги) с гибридной системой EQ Boost . Объем багажника у лифтбека варьируется от 395 л до 1324 л со сложенным задним рядом. В Европе прием заказов на пятидверный AMG GT стартует этим летом, первые покупатели получат машины в конце года.



Mercedes AMG GT

Сюрприз преподнес и Land Rover — это трехдверная модификация Range Rover, получившая обозначение SV Coupe. Разработчики называют его «первым в мире полноразмерным внедорожным купе». Под капотом тут прописался пятилитровый компрессорный V8 (565 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента), который в паре с 8-ступенчатым «автоматом» разгоняет «трехдверку» до 100 км/ч за 5,3 секунды (максимальная скорость — более 265 км/ч). Покупателям будет доступно три варианта отделки натуральным деревом — для рулевого колеса, дверей, центральной консоли и багажника. Оснащение пятиметрового SV Coupe включает и 1700-ваттную аудиосистему Meridian 3D Signature с двухканальными сабвуферами и 23 динамиками. Речь идет об эксклюзиве: всего специалисты отделения Special Vehicle Operations соберут 999 экземпляров Range Rover SV Coupe.



Range Rover SV Coupe



Range Rover SV Coupe

Французский концерн PSA Group провел в Женеве мировую премьеру сразу трех «каблучков» нового поколения. Наряду с Peugeot Rifter, подробности о котором читайте здесь , это новые Citroen Berlingo и Opel Combo. В техническом плане все три машины одинаковы, будут доступны с двумя вариантами длины кузова (4,4 м и 4,75 м) — причем растянутая версия «каблучков» может быть семиместной (третьим рядом сидений пассажирские варианты можно оснастить за доплату). Новые Berlingo и Combo предложат с тем же набором силовых агрегатов, что и Rifter — то есть с бензиновым турбомотором 1.2 (110 и 130 лошадиных сил) или 1,5-литровым турбодизелем (75, 100 и 130 сил), при этом на самые мощные модификации может устанавливаться новый 8-ступенчатый «автомат». В Европе рыночный дебют новых «каблучков» PSA состоится во второй половине этого года.



Citroen Berlingo



Opel Combo

Главная женевская новинка Skoda наряду с концептуальным «паркетником» Vision X — обновленное семейство Fabia. У хэтчбека и универсала теперь более четкие очертания головной оптики (фары могут быть полностью светодиодными), укрупненная радиаторная решетка, стал шире выбор колесных дисков. В салоне Fabia — новый дизайн приборов, декоративные вставки на панели приборов и сиденья с двухцветной отделкой. Список оснащения пополнился автоматом управления дальним светом и системой Rear Traffic Alert, информирующей о препятствиях позади автомобиля и о риске столкновения при движении задним ходом. Но самое главное — из моторной гаммы Fabia убраны дизеля: в Европе хэтчбек и универсал будут предлагаться с четырьмя бензиновыми «тройками» объемом 1 л. Это «атмосферники» MPI (60 и 75 лошадиных сил) и пара турбированных агрегатов TSI (95 и 110 сил) с фильтром твердых частиц. Старт продаж — во второй половине года.



Skoda Fabia



Skoda Fabia