Рейтинг Путина резко обвалился в крупных городах России





В городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей, рейтинг кандидата в президенты России Владимира Путина неожиданно резко упал с 10 января по 18 февраля более чем на 12 процентных пунктов.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), социологи предполагают, что чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти.

В других городах-миллионниках рейтинг Путина упал на те же 12 процентных пунктов еще до Нового года, но затем подрос на два процентных пункта. Подобные тенденции наблюдаются в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек.

"Стабильным рейтинг действующего президента остается только в городах с 500-950 тыс. жителей и на селе", - отмечает газета. При этом в крупных городах возросло число не определившихся с выбором и улучшился рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина,

Чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти, пояснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям", - рассказал он. По словам социолога, падение рейтинга Путина - это фактор начала предвыборной кампании: "Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают".

А сравнивать эти цифры с предновогодним всплеском рейтинга Путина не вполне корректно, считает Федоров. "Если его исключить, то колебания в диапазоне пяти процентных пунктов. А к началу марта цифры [Путина] подросли", - отметил гендиректор ВЦИОМ. "Ядра [электората] кандидатов уже кристаллизовались, особого прироста голосов за основного кандидата после президентского послания, вероятно, не будет", - отметил Федоров и напомнил, что в избирательной кампании выделились два неожиданных лица - Павел Грудинин и Ксения Собчак и, вероятно, поэтому число неопределившихся растет.

Собеседник "Ведомостей", близкий к администрации президента, предположил, что города-миллионники проголосуют с явкой чуть выше 50%. Вместе с тем дугой источник газеты в администрации президента указал, что любая социология - это инструмент активного формирования реальности, когда с помощью цифр пытаются внушить те или иные интерпретации происходящего. "В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55-60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% - это будет подвиг", - высказал предположение собеседник издания.

Третий собеседник "Ведомостей" рассказал, что разница между явкой в крупных городах и по области может достигать 20%, обычно же в области она на 10-12% больше. "Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса, то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов - несколько выше", - полагает источник в АП. По его мнению, явка в миллионниках составит 45-55%.

Политолог Андрей Колядин поясняет, что в крупных городах более политизированный избиратель, у него меньше проблем с поиском источников существования и он менее зависим от власти. По его мнению, принуждение горожан прийти на выборы может привести к обратному эффекту. Однако Колядин не исключает, что "чиновники в последний момент включат все возможные механизмы, от принуждения до угроз, поскольку они все равно считают, что в центре их будут оценивать по результатам выборов".