Криушенко назвал список футболистов сборной Беларуси на матчи с Азербайджаном и Словенией

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против команд Азербайджана и Словении, сообщает пресс-служба АБФФ.



Игорь Криушенко. Фото: Reuters

Сбор главной команды страны продлится с 19 по 28 марта, она разместится в техническом центре АБФФ, а единственная тренировка перед вылетом на Кавказ пройдет на комплексе футбольных полей АБФФ.

Утром 20 марта сборная Беларуси отправится в Баку. Первый из двух выездных спаррингов состоится 23 марта на стадионе «Олимпийский» и начнется в 19.00 по белорусскому времени.

25 марта «белакрылыя» совершат перелет в Любляну, где 27 марта встретятся со Словенией. Противостояние на стадионе «Стожице» начнется в 21.15 по белорусскому времени.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба — «Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия), Павел Нехайчик («Динамо-Брест»), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Отметим, что голкипер Сергей Черник («Нанси», Франция) и полузащитник Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия) в настоящий момент травмированы.

В расширенный список сборной также входят Денис Щербицкий, Алексей Риос, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич (все — БАТЭ, Борисов), Алексей Гаврилович, Павел Седько (оба — «Динамо-Брест»), Артем Быков («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Глеб Рассадкин («Звезда», Кропивницкий, Украина), Антон Путило («Анкарагюджю», Анкара, Турция).