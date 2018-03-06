Избили и спустили колеса. Пять человек получили сроки из-за конфликта с ГАИ в Столинском районе

Пять участников конфликта с ГАИ в агрогородке Ольшаны, Столинского района получили сроки за насилие и хулиганские действия в отношении сотрудников сотрудников милиции, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.



Фото скрин-шот с закрытого видео о конфликте в Ольшанах. На видео видно, как автомобиль ГАИ обступили местные жители. Инспекторы сидят в салоне служебного автомобиля

Из пяти обвиняемых только один был признан виновным в насилии над сотрудниками органов внутренних дел. По версии обвинения, одного милиционера 41-летний житель Ольшан трижды ударил в грудь, другого — в плечо, третьего — удерживал за шею. Суд назначил ему 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщила TUT.BY заместитель прокурора Столинского района Алена Андрейковец, которая поддерживала обвинение.

Еще четверо обвиняемых, которые повредили два спецавтомобиля ГАИ, получили сроки за злостное хулиганство. Молодые люди поцарапали патрульные авто, спустили колеса, отломали и выбросили регистрационный номер. Столинскому РОВД был причинен ущерб на общую сумму более 1,1 тысяча рублей, который не был возмещен в ходе предварительного следствия. Двум из них — 22-летнему и 19-летнему — суд назначил по полтора года лишения свободы и обязал выполнить общественно полезные работы: старшего — 80 часов, младшего — 40. Еще двое — 15-летний и 18-летний жители Ольшан — получили по году лишения свободы. Всем четверым наказание назначено с отсрочкой.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Инцидент произошел 29 июля 2017 года . Примерно в 22.20 местный житель 1997 года рождения, двигаясь на мотоцикле по одной из улиц агрогородка, совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала малолетняя односельчанка .

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, собралась большая группа местных жителей, которые препятствовали работе милиционеров.