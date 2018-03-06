Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо» прошлым летом, но руководство «зубров» все никак не забудет его. На субботней пресс-конференции, посвященной итогам сезона, гендиректор клуба Анатолий Курилец вновь упомянул Крэйга , причем говорил отнюдь не о его тренерском гении.



Фото: hcdinamo.by

Курилец мягко намекнул на непорядочность коуча и подчеркнул, что канадец вел в Минске двойную игру — участвовал в переговорах с «Серветтом», имея на руках многолетний контракт с «Динамо». Реакция канадца не заставила себя ждать. В происходящем попытался разобраться Тарас Щирый.

Вудкрофт, известный по работе с нашей националкой, перебрался в «Динамо» по протекции коуча сборной Дэйва Льюиса весной 2016 года, подписав с клубом трехлетний контракт. У Крэйга был четкий план: он собирался привить команде агрессивный хоккей на максимально высоких скоростях и создать коллектив, который со временем смог бы бороться за Кубок Гагарина. И уже первый сезон получился очень даже неплохим. По итогам регулярки «зубры» заняли пятое место в своей конференции и в четвертый раз в истории вышли в плей-офф, где, правда, сразу же влетели к более матерому ярославскому «Локомотиву» (итог серии 1:4).

Несмотря на это, куратор клуба Игорь Шуневич работой Вудкрофта остался доволен и изъявил желание продолжить с ним сотрудничество. Но у министра МВД было несколько пожеланий, которые он озвучил в начале прошлого июня. Во-первых, в команде должно сократиться количество легионеров, а во-вторых, ассистентами Вудкрофта должны стать белорусы.

Примерно в это же время швейцарское издание Tribune de Geneve опубликовало новость о том, что Крэйг возглавит «Серветт» из Женевы. Эту информацию никто не подтверждал, но и не опровергал. Походила она на какой-то слух, но 23 июня Вудкрофт неожиданно для многих «Динамо» покинул и через три дня подписал соглашение с «Серветтом» .

На уход тренера сразу отреагировал гендир Курилец. Он в аккуратной манере поблагодарил Вудкрофта за работу в клубе, но признался, что решение коуча покинуть Минск стало неожиданным.

Сам Вудкрофт не шибко откровенничал. Он лишь сказал, что удивлен желанием клуба расстаться с легионерами, а они вместе с иностранными тренерами были «ключевыми элементами системы» клуба. Мол, был план завоевать Кубок Гагарина, однако клуб пошел своей дорогой.

Хоккейная общественность поддержала Вудкрофта. Некоторые специалисты считали, что минчанам без хороших иностранцев в плей-офф ничего не светит. А кто-то говорил, что тренерский штаб формировать должен исключительно главный тренер.

Все точки над і решил расставить Шуневич, заявив о том, что Вудкрофт вел переговоры «за нашей спиной» со швейцарским клубом. Тема надолго утихла, и ответная реакция последовала лишь в феврале 2018-го. В интервью белорусскому телевидению канадец сказал, что разговоры о его переговорах до ухода из «Динамо» — это необоснованные сплетни. Не более.

И тут на итоговой пресс-конференции прорвало Анатолия Курильца:



Анатолий Курилец. Фото: hcdinamo.by

— Читал интервью Вудкрофта о том, что его увольнение из «Динамо» стало для него сюрпризом. Я — офицер. Говорю вам честно: он начал вести переговоры со швейцарским клубом с декабря 2016 — сразу после Кубка Шпенглера. Эта тайна стала реальностью в мае — мы узнали, что Крэйг ведет двойную игру. Пришлось вести с ним разговор иначе. Он выставил неподъемные для клуба условия: поднятие заработной платы тренерам почти в два раза (в том числе и ему) и девять легионеров в команде. На такое мы не могли согласиться. И его теперешние рассказы, что он весь из себя хороший… Поверьте: это не так.

Анатолия Адамовича было не остановить. Полковник милиции в запасе даже вспомнил историю о том, как Вудкрофт якобы приобрел за свои деньги подсвечник в тренерскую, а потом попросил клуб вернуть два рубля.

Вудкрофта, который прямо сейчас вместе с «Серветтом» участвует в плей-офф чемпионата Швейцарии, спич Курильца неприятно удивил. Крэйг говорит, что он просто зол:

— Слова Курильца — это неправда. Это на 100 процентов ложь. Люди в Беларуси должны знать об этом. Я был счастлив в Минске и уважал контракт с «Динамо». Я не вел переговоров ни с «Серветтом», ни с любой другой командой во время Кубка Шпенглера, и я не просил увеличивать количество легионеров до девяти или повышать мою зарплату. Сейчас у меня игры плей-офф в Швейцарии, и я хочу сфокусировать свое внимание на команде. Разберусь с этой ситуацией после завершения сезона. Возможно, обращусь за юридической консультацией, поскольку эти заявления затрагивают мою личную неприкосновенность и профессиональную репутацию.

О том, что могло побудить Курильца к таким высказываниям, Крэйг не сказал.

В пикировке Курильца с Вудкрофтом точка пока явно пока не поставлена…