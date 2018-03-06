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В Беларуси увеличена тарифная ставка первого разряда

07.03.2018 17:56 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси увеличена тарифная ставка первого разряда

С 1 марта 2018 года в Беларуси увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, постановлением Совмина №172 с 1 марта увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций с 33 до 34 рублей.

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Беларуси с учетом корректирующих коэффициентов. При этом размеры корректирующих коэффициентов не изменяются.

 
 
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С 1 марта 2018 года в Беларуси увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций.

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