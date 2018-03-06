В Беларуси подняли тарифную ставку первого разряда

В Беларуси с 1 марта увеличили размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций. Ее размер повысили с 33 до 34 рублей. Увеличение предусмотрено решением правительства № 172.

- Данным постановлением республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов, - отмечают в Минтруда.

При этом размеры корректирующих коэффициентов с 1 марта не изменяются, уточняют в ведомстве.