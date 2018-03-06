Власти вас услышали. Садика на Пролетарской не будет, а в Ольшанке вместо ТЦ построят дома

Областной архитектурно-градостроительный совет подвел итоги двух общественных обсуждений и рекомендовал отказаться от строительства экспериментального садика на улице Пролетарской в Гродно, а в микрорайоне Ольшанка вместо торгового центра и паркинга построить многоквартирные дома. Итоги общественных слушаний появились на сайте Гродненского горисполкома.





Напомним , в Гродно планировали построить первую многоэтажку со встроенным детским садом. Проект инновационный — первый подобный дом был возведен в Гомеле несколько месяцев назад. Однако жители гродненского микрорайона, где должен был появиться многоквартирный дом, были против такого строительства и говорили о том, что изначально по плану здесь должен был появиться детский сад на 190 мест, тогда как во встроенном дошкольном учреждении мест будет всего 60.

Проект многоэтажки был выставлен на общественное обсуждение и каждый желающий мог внести свои предложения и высказать претензии. Жители микрорайона собрали более двух тысяч подписей против строительства экспериментальной многоэтажки и направили в горисполком 36 личных обращений.

Люди обращали внимание властей, что демонстрационные материалы проект были представлены некорректно, не было обоснованных расчетов строительства такого дома, а также отмечали нарушения порядка проведения общественного обсуждения.

По мнению горисполкома, в условиях ограниченных финансовых возможностей и значительного отставания объемов строительства социальной, реализация данного проекта позволила бы в ближайшее время обеспечить микрорайон местами в детских дошкольных учреждениях и с учетом имеющихся в данном районе города детских садов, проблема нехватки мест в детских садах была бы решена.

Гродненский областной архитектурно-градостроительный совет согласился с жителями микрорайона оставить в генеральном плане все как есть, то есть в будущем здесь должен появиться стационарный садик на 190 мест. Однако окончательное решение за городскими властями.





Что касается других общественных обсуждений, в которых рассматривался вопрос строительства в микрорайоне Ольшанка вместо торгового центра многоэтажек, то здесь совет с предложениями жителей не согласился. Люди собирали подписи за то, чтобы генплан остался без изменений. А вот город планировал построить вместо офисно-торгового комплекса и паркинга многоквартирные дома. С 30 января по 23 февраля 2018 года в Гродненский горисполком по этому поводу поступило 9 обращений от участников общественного обсуждения, среди которых было два коллективных обращения с почти двумя тысячами подписей.

Люди говорили о том, что в районе недостаточно объектов обслуживания. Однако областной архитектурно-градостроительный совет решил отклонить предложение участников общественного обсуждения о сохранении пятна под строительство офисно-торгового комплекса. На его месте должны появиться многоэтажки.