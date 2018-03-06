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Ситуация на МКАД и выездах из города - онлайн с коптера
Обычно накануне больших выходных на кольцевой и выездах из Минска собираются большие пробки. Мы решили проследить за ситуацией на дорогах в режиме реального времени.
Ситуация с пробками на дорогах — онлайн с дрона.
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Обычно накануне больших выходных на кольцевой и выездах из Минска собираются большие пробки. Мы решили проследить за ситуацией на дорогах в режиме реального...
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