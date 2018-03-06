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Тарифная ставка первого разряда выросла в Беларуси

07.03.2018 18:37 — Разное | БДГ  
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С 1 марта в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда с 33 до 34 рублей.

Такое решение содержится в постановлении Совета министров от 1 марта 2018 года.

Напомним, от величины этой тарифной ставки зависит зарплата граждан, работающих в бюджетной сфере.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что с 1 марта размер тарифной ставки первого разряда вырос на 1 рубль и составил 34 рубля.

Органам государственного управления и руководителям бюджетных организаций поручено произвести перерасчет зарплаты работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников в Беларуси с учетом корректирующих коэффициентов.

«Размеры корректирующих коэффициентов с 1 марта 2018 года не изменяются», - уточнили в Минтруда.

Напомним, 8 января глава ведомства Ирина Костевич заявила, что в нынешнем году тарифную ставку планируется повысить дважды. При этом в Беларуси планируется упростить систему оплаты труда.

 
 
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С 1 марта в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда с 33 до 34 рублей. Такое решение содержится в постановлении Совета министров от 1 марта 2018 года.

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