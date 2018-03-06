Тарифная ставка первого разряда выросла в Беларуси

С 1 марта в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда с 33 до 34 рублей.

Такое решение содержится в постановлении Совета министров от 1 марта 2018 года.

Напомним, от величины этой тарифной ставки зависит зарплата граждан, работающих в бюджетной сфере.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что с 1 марта размер тарифной ставки первого разряда вырос на 1 рубль и составил 34 рубля.

Органам государственного управления и руководителям бюджетных организаций поручено произвести перерасчет зарплаты работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников в Беларуси с учетом корректирующих коэффициентов.

«Размеры корректирующих коэффициентов с 1 марта 2018 года не изменяются», - уточнили в Минтруда.