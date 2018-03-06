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Samsung представила в Нью-Йорке новую линейку QLED телевизоров
Компания Samsung Electronics представила сегодня флагманскую линейку QLED TV 2018-го модельного года. Презентация прошла в Нью-Йорке в здании Американской фондовой биржи на Манхэттене.
Сообщается, что новые телевизоры получили улучшенные алгоритмы настройки цветности и контраста для различных сценариев использования: видеоигр, просмотра кинофильмов, спортивных программ и других.
С помощью режима Ambient Mode в новых устройствах можно превратить выключенный телевизор в большой многофункциональный экран, способный отображать полезную информацию: новости, погоду, ситуацию на дорогах, проигрывать музыку или, как утверждают в компании, «полностью сливаться со стеной».
В новых телевизорах Samsung используется система «невидимого подключения», объединяющая шнуры питания и передачи данных в одном проводе длиной 5 метров (поставляется в комплекте с QLED телевизором) или 15 метров (доступен дополнительно).
Еще одно новшество — система настройки устройств. В телевизорах Samsung 2018 года все операции можно выполнить прямо на смартфоне через приложение SmartThings.
Во время мероприятия Samsung также продемонстрировала телевизор с диагональю экрана 146 дюймов The Wall — модульный Micro LED телевизор для дома (напомним, он
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Презентация прошла в здании Американской фондовой биржи на Манхэттене.
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