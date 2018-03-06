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Samsung представила в Нью-Йорке новую линейку QLED телевизоров

07.03.2018 19:01 — Разное | Tut.by  
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Компания Samsung Electronics представила сегодня флагманскую линейку QLED TV 2018-го модельного года. Презентация прошла в Нью-Йорке в здании Американской фондовой биржи на Манхэттене.


Сообщается, что новые телевизоры получили улучшенные алгоритмы настройки цветности и контраста для различных сценариев использования: видеоигр, просмотра кинофильмов, спортивных программ и других.


С помощью режима Ambient Mode в новых устройствах можно превратить выключенный телевизор в большой многофункциональный экран, способный отображать полезную информацию: новости, погоду, ситуацию на дорогах, проигрывать музыку или, как утверждают в компании, «полностью сливаться со стеной».

В новых телевизорах Samsung используется система «невидимого подключения», объединяющая шнуры питания и передачи данных в одном проводе длиной 5 метров (поставляется в комплекте с QLED телевизором) или 15 метров (доступен дополнительно).


Еще одно новшество — система настройки устройств. В телевизорах Samsung 2018 года все операции можно выполнить прямо на смартфоне через приложение SmartThings.


Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Во время мероприятия Samsung также продемонстрировала телевизор с диагональю экрана 146 дюймов The Wall — модульный Micro LED телевизор для дома (напомним, он был анонсирован в январе) и многомерную аудиосистему N950 с Dolby Atmos, выполненную в формате звуковой панели и появится в продаже в этом году.


Журналист TUT.BY находится на презентации, и чуть позже мы расскажем о новых устройствах во всех подробностях. Следите за новостями!

Смотрите, какие телевизоры Samsung сейчас популярны в Беларуси:

 
Теги: Новости
 
 
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Презентация прошла в здании Американской фондовой биржи на Манхэттене.

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