В адрес Национального олимпийского комитета Беларуси поступило письмо с пожеланиями белорусским спортсменам от учеников школы города Эдгар, штат Висконсин (США), сообщает официальный сайт НОК.

— Перед каждой Олимпиадой все школы в штате выбирают страны, за которые они болеют во время Игр. Наш класс выбрал 3 страны, среди которых были Беларусь, Польша и Швейцария. Каждое утро мы с учениками обсуждаем интересные факты об этих странах. Это географические положение, выдающиеся личности страны, языковые особенности, национальная кухня и многое другое. Нам действительно нравится изучать вашу страну, — пишет учитель школы Колин Хансон.

Учащиеся пятого класса сами подготовили открытки для белорусских олимпийцев и пожелали нашим спортсменам удачи.

Одна из учениц написала поздравление на английском и белорусском языках:



«Паважаны алімпіец, маё імя Эма, я жыву ў Вісконсіне. Я напалову беларуска. Я спадзяюся, вы добра выступіце! Шчыра, Эма». Фото: noc.by



«Дорогие белорусские олимпийцы! Меня зовут Эддисон, и я учусь в пятом классе в школе города Эдгар, штат Висконсин, США. Я очень люблю кататься на сноуборде. Желаю вам удачи на Олимпийских играх!». Фото: noc.by



«Здравствуйте, белорусские спортсмены. Меня зовут Брок, пишу вам из США. Хочу пожелать вам успехов на Олимпиаде. Надеюсь, вы выиграете много медалей». Фото: noc.by

«Дорогие спортсмены белорусской олимпийской сборной! Я Райли. Я учусь в начальной школе города Эдгар. Мой любимый вид спорта на зимних Олимпийских играх — лыжные гонки. Мне очень нравится их смотреть. Надеюсь, я смогу заняться этим спортом. Кто знает, возможно, я и сама поучаствую когда-нибудь в зимних Играх. Я буду смотреть ваши выступления по телевизору и болеть за вашу команду. Удачи на соревнованиях». Фото: noc.by



«Никогда не сдавайся! Верь в себя!



Дорогие спортсмены из белорусской олимпийской сборной! Привет! Меня зовут Тарин. Я учусь в начальной школе в городе Эдгар. Мой любимый вид спорта — плавание. Я с нетерпением жду, когда смогу посмотреть Олимпийские игры по телевизору. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Главное — не победа! Ваш друг из США». Фото: noc.by



«Дорогие белорусские спортсмены! Желаю вам удачи на этих Олимпийских играх. Надеюсь, вы выиграете много медалей. Ваш фанат, Кэрли Станел». Фото: noc.by



«Дорогие белорусские спортсмены! Привет, меня зовут Кендра Муха. Мне 10 лет. Я живу в США. Хочу пожелать вам удачи на олимпийских играх. Я буду за вас болеть! Ваша Кендра Муха».

Фото: noc.by

НОК Беларуси поблагодарил американских ребят за искренние и душевные слова в адрес белорусских олимпийцев и пожелал школьникам успехов в учебе и ярких достижений в спорте.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане белорусские спортсмены завоевали три медали. Золото в активе фристайлистки Анны Гуськовой и биатлонной эстафетной четверки (Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова). Серебряную награду в масс-старте добыла Дарья Домрачева.