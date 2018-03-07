Как в ресторане, но в 5 раз дешевле. Готовим в домашних условиях бюджетный праздничный ужин к 8 Марта

Обед или ужин в кафе или ресторане — зачастую накладно. А поход туда всей семьей, скажем, из 4 человек, и вовсе может сделать дыру в бюджете. Но иногда все-таки очень хочется побаловать домочадцев кухней "как в ресторане" или просто чем-нибудь необычным. Ресторанную еду можно попробовать приготовить у себя дома. Тем более, что многие блюда не так уж сложны в исполнении, как кажется на первый взгляд, а денег на это уйдет гораздо меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что подают в столичных заведениях общепита и сколько можно сэкономить, если приготовить эти же блюда дома.





Из всего обилия закусок, салатов, горячих и десертов мы выбрали то, что несложно приготовить и не требует тех продуктов, которые проблематично найти в наших магазинах. В меню: салат «Цезарь», равиоли с треской и картофелем и лимонная тарталетка с меренгой.

На покупку составляющих для этих блюд на четверых человек мы потратили чуть больше 30 рублей.

Продукт Цена за килограмм, упаковку Сколько купили, грамм Потратили, рублей Треска 5.99 560 3.35 Сыр «Пармезан» 2.27 (180 г) 180 2.27 Картофель 0.99 483 0.48 Лук 0.59 10 0.01 Растительное масло 2.75 900 2.75 Соль 0.35 (500 г) 500 0.35 Мука 1.15 1000 1.15 Яйца 2.09 10 шт 2.09 Сливочное масло 2.59 (180 г) 180 2.59 Лимон 2.79 483 1.34 Петрушка 1.35 Пучок 1.35 Молоко 1.02 930 мл 1.02 Соус «Цезарь» 1.69 250 мл 1.69 Куриное филе 5.49 473 2.59 Салат айсберг 3.99 454 1.81 Помидоры 2.89 298 0.86 Итальянские травы 1.50 50 1.50 Сахар 1.50 1000 1.50 Сахарная пудра 1.69 (350 г) 350 1.69 Батон 1.29 300 1.29 Итого: 31.69

Салат «Цезарь» с куриным филе

Цена за порцию в кафе — 8 рублей 90 копеек за одну порцию, цена за 4 порции — 35 рублей 60 копеек.

Цена за 4 порции дома — 6 рублей 9 копеек.





НАДО: 300 грамм куриного филе, 2 помидора, салат айсберг (кочан), 3−4 ломтика несладкого батона, 100 грамм тертого пармезана, соус «Цезарь», итальянские травы (по вкусу), соль, растительное масло, сок лимона (по вкусу).

ГОТОВИМ: 1. Куриное филе солим и обжариваем на растительном масле до готовности. 2. Салат разделяем на листья, нарываем небольшими кусочками, раскладываем на порционные тарелки горкой. 3. Помидоры моем, разрезаем пополам и нарезаем тонкими дольками и укладываем на салат. 4. Батон нарезаем кубиками и сушим на сковороде без масла до золотистого цвета, посыпаем сухариками салат. 5. Нарезаем готовое филе тонкими ломтиками, кладем на салат. 6. Каждую порцию посыпаем итальянскими травами, солим и посыпаем тертым Пармезаном. 7. К салату подаем соус и кружки лимона.

Продукт Надо, грамм Потратили, рублей Куриное филе 300 1.64 Помидоры 200 0.58 Салат айсберг 250 1.00 Батон 100 0.43 Сыр Пармезан 100 1.26 Соус «Цезарь» 100 0.63 Итальянские травы Десятая часть пачки 0.15 Соль Треть чайной ложки 0.01 Растительное масло 20 0.06 Лимон 1 шт 0.33 Итого: 6.09

Равиоли с треской и картофелем



Фото ресторанного блюда

Цена за порцию в кафе — 13 рублей за одну порцию, цена за 4 порции — 52 рубля. Цена за 4 порции дома — 5 рублей 32 копейки.

НАДО: 300 грамм филе трески, 200 грамм картофеля, половинка луковицы, 40 грамм растительного масла, соль, 400 грамм муки, 4 яйца, 20 г сливочного масла, пол чайной ложки цедры лимона, пару веточек петрушки, 20 мл молока, 50 г тертого Пармезана.





ГОТОВИМ: 1. Насыпаем муку в миску или на стол горкой, делаем в середине углубление. 2. Добавляем в муку соль, разбиваем в углубление яйца, замешиваем тесто.





3. Добавляем в тесто растительное масло и продолжаем вымешивать до тех пор, пока тесто не станет плотным и однородным. 4. Заворачиваем тесто в пленку и оставляем на столе на час. 5. Для начинки отвариваем картофель, разминаем в пюре. Добавляем в него молоко и сливочное масло. 6. Филе трески нарезаем мелким кубиком. Если у вас не филе, а целая рыба, филируем ее.





7. Режем лук мелким кубиком, обжариваем на сливочном масле до золотистости. 8. Смешиваем пюре с кусочками трески и луком, добавляем чайную ложку цедры лимона, натертой на мелкой терке, рубленую петрушку, перемешиваем начинку и солим.





9. Подошедшее тесто делим на две равные части и раскатываем в тонкие пласты, толщиной 1−2 миллиметра.





10. Раскладываем начинку на расстоянии друг от друга на один пласт теста, накрываем вторым.





11. Сервировочным кольцом вырезаем равиоли.





12. Прижимаем края по кругу вилкой, чтобы они склеились между собой.





13. Варим равиоли в кипящей воде около 10 — 12 минут. 14. Готовое блюдо раскладываем по порционным тарелкам, смазываем сливочным маслом, посыпаем тертым Пармезаном и рубленой петрушкой.



Домашние равиоли с треской и картофелем

Продукт Надо, грамм Потратили, рублей Треска 500 2.99 Картофель 200 0.20 Лук Половина 0.01 Растительное масло 40 0.12 Мука 400 0.46 Соль Треть чайной ложки 0.01 Лимон 1 шт 0.33 Яйца 4 шт 0.82 Сыр 50 г 0.63 Молоко 20 мл 0.02 Петрушка Пару веточек 0.05 Сливочное масло 20 г 0.29 Итого: 5.32

Лимонные тарталетки с миренгой



Фото ресторанного блюда

Цена за порцию в кафе — 8 рублей за одну порцию, цена за 4 порции — 32 рубля. Цена за 4 порции дома — 5 рублей 89 копеек.

НАДО: 110 +100 грамм сливочного масла, 200 грамм муки, четверть чайной ложки соли, 2−3 ст.л. холодной воды, 2 лимона, 2 яйца +3 белка, 135 +10 грамм сахара, 150 грамм сахарной пудры.





ГОТОВИМ: 1. 110 г холодного сливочного масла растираем с мукой в крошку. 2. Добавляем в тесто соль, холодную воду, собираем его в шар, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30−60 минут. 3. Для крема натираем цедру одного лимона на терку, выдавливаем сок из двух лимонов. 4. Взбиваем 2 яйца со 135 граммами сахара в плотную пену, добавляем лимонный сок и перемешиваем. Ставим крем на плиту и варим до загустения (до консистенции жидкой сметаны). 5. В горячий крем добавляем 100 грамм сливочного масла, размешиваем, пока оно не растает.





6. Формируем тарталетки из теста, накалываем дно вилкой, выпекаем их 15−20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.









7. Для меренги взбиваем три белка до мягких пиков, добавляем сахарную пудру и 10 грамм сахара, продолжаем взбивать до устойчивой пены. 8. Остывшие тарталетки наполняем лимонным кремом. 9. Сверху каждую покрываем слоем меренги (примерно 1 см) и запекаем в духовке 10 минут при температуре 250 градусов.



Домашние лимонные тарталетки с миренгой

Продукт Надо, грамм Потратили, рублей Сливочное масло 210 3.02 Мука 200 0.23 Соль Четверть чайной ложки 0.01 Лимон 2 шт 0.66 Яйца 5 шт 1.04 Сахар 145 0.21 Сахарная пудра 150 0.72 Итого: 5.89

Подобный ужин в кафе или ресторане обошелся бы в 119 рублей 60 копеек. Дома мы его приготовили за 18 рублей 11 копеек. Конечно, к этой сумме нужно приплюсовать расходы на электроэнергию или газ, прочие расходники. Но в любом случае мы потратили в раз пять меньше.