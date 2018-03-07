Директор ФК «Крумкачы» Олег Леонтьев прокомментировал решение комитета АБФФ по статусу и переходам игроков о предоставлении клубу дополнительного времени для погашения долгов и переносе рассмотрения вопроса «воронов» на 10 марта.



Олег Леонтьев. Фото: ФК "Крумкачы"

— Рассмотрение нашего ходатайства перенесли на субботу. Если к этому времени договоримся с игроками и тренерами, то нам дадут шанс дозаявить новых футболистов на один матч — первый кубковый с «Неманом», который пройдет в воскресенье.

— Насколько это реально?

— Сто процентов! При этом полный расчет с нашей стороны необязателен. Его вообще может не быть. На заседании сказали, что главное — договориться. А как — полюбовно или с помощью гипноза — уже другой вопрос. Лишь бы те, кому мы должны, уведомили федерацию о том, что претензий к нашему клубу не имеют. Об очередном снятии очков разговора пока нет.

— Надежда по-прежнему на нового инвестора клуба Ваге Мартиросяна ?

— Конечно. Мы с ним на связи. Рукой на нас после решения апелляционного комитета по клубному лицензированию он не махнул. Готов помогать. Так и пишет: «Я с вами».

— Но его ведь тоже можно понять. К чему тратить десятки тысяч долларов на клуб, который может остаться без лицензии?

— Вот именно! Он уже потратил на нас порядка 60 тысяч долларов. До полного расчета осталось значительно больше. А кто станет тратить такие деньги без гарантий нашего участия в высшей лиге? Мы эти гарантии у федерации и попросили на сегодняшнем заседании. Нам предлагают, чтобы Мартиросян снова приехал в Минск и опять встретился с Румасом. После первого матча с «Неманом» до ответного у нас будет неделя. Если Ваге встретится с Сергеем Николаевичем, предоставит ему гарантии финансовой состоятельности нашего клуба и выплатит все долги, то проблем с выдачей нам лицензии и участием в высшей лиги не будет.

— Надо ли понимать, что на заседании комитета вас обнадежили?

— Да. Если честно, шел на него с другим настроением. Уже собирались признавать клуб банкротом и прощаться с болельщиками. На словах видно, что нам готовы идти навстречу. Посмотрим, как это будет на деле. На первой встрече с Мартиросяном Румас занял нейтральную позицию. Сказал, что не будет ни помогать, ни мешать. А вот лицензионный комитет на встречу не пошел. Апелляционный — тоже. После этого Ваге, конечно, можно понять. А если бы мы уже имели гарантии, что получим лицензию, то, более чем уверен, все игроки были бы рассчитаны.