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Очереди в кассы, нелегалы и поиск попутчиков. Жизнь без маршруток накануне больших выходных
Уже больше недели маршрутчики, которые последние годы связывали Минск с регионами, то ли не могут, то ли не хотят работать по
В среду вечером на минских вокзалах выстроились часовые очереди. Некоторые пассажиры не успевали выкупить даже забронированные билеты. Как это было и что о ситуации думают люди — в нашем видео.
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Уже больше недели маршрутчики, которые последние годы связывали Минск с регионами, то ли не могут, то ли не хотят работать по новым правилам. Как бы там ни было, с 26...
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