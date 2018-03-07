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Очереди в кассы, нелегалы и поиск попутчиков. Жизнь без маршруток накануне больших выходных

07.03.2018 23:21 — Разное | Tut.by  
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Уже больше недели маршрутчики, которые последние годы связывали Минск с регионами, то ли не могут, то ли не хотят работать по новым правилам. Как бы там ни было, с 26 февраля многие водители просто перестали выполнять рейсы. Конфликт транспортников совпал с длинными выходными. В итоге довольно большое количество пассажиров не смогло уехать, куда собиралось.

В среду вечером на минских вокзалах выстроились часовые очереди. Некоторые пассажиры не успевали выкупить даже забронированные билеты. Как это было и что о ситуации думают люди — в нашем видео.

 

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Теги: Минск
 
 
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Уже больше недели маршрутчики, которые последние годы связывали Минск с регионами, то ли не могут, то ли не хотят работать по новым правилам. Как бы там ни было, с 26...

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