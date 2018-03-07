«Зумлион-МАЗ» создаст самый грузоподъемный в Беларуси автокран

Белорусско-китайское предприятие «Зумлион-МАЗ» до конца года освоит выпуск автокранов рекордной грузоподъемностью 60 тонн, которые смогут поднимать груз на высоту 20-этажного дома. Производитель техники накануне 8 марта рассказал о планах на будущее.

Вместе с 60-тонником «Зумлион-МАЗ» планирует выпустить автокран грузоподъемностью 40 тонн. Обе модели должны сойти с конвейера до конца года. Собирать их будут в Могилеве на площадях «Могилевтрансмаша». Спецмашины возьмут лучшее от двух автогигантов: китайское навесное оборудование установят на белорусское шасси.

«Автокраны с такими характеристиками будут выпущены в республике впервые. Они позволят не только обеспечить потребности внутренних потребителей, но и расширить экспорт спецтехники в другие страны. По соотношению цены и качества у них практически не будет конкурентов в СНГ. Что важно, эта техника будет создаваться в Беларуси с высоким уровнем локализации», – подчеркнул директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров.

60-тонный автокран ZMC-60, который сейчас разрабатывает предприятие, оснастят стрелой овоидного сечения, которая сможет подниматься на 57,8 метра. Её будет отличать повышенная жесткость, чтобы с предельной точностью проводить монтажные операции или разгрузку в условиях сильного ветра. Кроме того, за счет оптимального распределения напряжения конструкция будет максимально устойчивой и более надежной в сравнении с обычными автокранами.

Спецмашина получит проверенное шасси МАЗ-6516 с колесной формулой 8x4, которое «обуют» в шины Continental. Кабина при повышенном обзоре сможет совершать наклоны на 20 градусов для лучшего контроля. Краном можно будет управлять с помощью гидравлических джойстиков, а для большего комфорта предусмотрен кондиционер.

Для еще одной модели ZMC-40, которая также вскоре увидит свет, выбрана самая длинная стрела в сегменте 40-тонников – длиной 39,2 метра (с гуськом – 47,2). Она также будет крепиться к шасси МАЗ-6516 с двигателем на 302 «лошадей». Спецмашина рассчитана на 10 лет работы, а до капитального ремонта прослужит минимум 29,2 тыс. моточасов.

Ранее ООО «Зумлион-МАЗ» запустило в серийное производство автокраны ZMC-25 грузоподъемностью 25 тонн. Первые партии уже поступили покупателям в России и Беларуси. Спецмашины также прошли сертификацию Таможенного союза, так что их можно официально продавать в России, Казахстане и других странах ЕврАзЭС.

«За один год мы прошли путь от чертежей до серийного производства. Помимо разработки, выпуска и сертификации, была создана разветвленная сервисная сеть. «Зумлион-МАЗ» стал полноценным производителем, который способен работать на рынках нескольких стран. При этом мы догружаем мощности «Могилевтрансмаша», создавая новые рабочие места. 23 февраля компания отмечала первую годовщину, а анонсирование новых моделей приурочила к 8 марта, присоединяясь к поздравлениям лучшей половины человечества», – пояснил директор.