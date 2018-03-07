Итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити» обеспечили себе место в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов.



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После домашней ничьи (2:2) непростое положение «Ювентуса» ухудшилось в первом тайме ответной игры с «Тоттенхэм». Английский клуб владел ощутимым преимуществом, что привело к голу Сон Хын Мина. Впрочем, второй тайм куда лучше удался итальянскому чемпиону. В течение трех минут Гонсало Игуаин и Пауло Дибала забили два гола в ворота Уго Льориса, а отыграться «Тоттенхэм» уже не смог — 1:2.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Сон Хын Мин, Кейн.

«Ювентус»: Буффон, Бардзальи, Бенатия (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Дуглас Коста, Матюиди (Асамоа, 60), Хедира, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).

В другой встрече «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Базелю» — 1:2. У «горожан» отличился Габриэл Жезус, а у швейцарцев — Мохамед Эльюнусси и Михаэль Ланг. Впрочем, это никак не повлияло на перспективы команды Пепа Гвардиолы, которая выиграла в первой встрече со счетом 4:0.

«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Браим Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.

«Базель»: Вацлик, Фрай, Лакруа, Сухи, Ланг, Диэ, Дзуффи, Риверос, Бюа (Штокер, 68), Эльюнусси, Оберлен (ван Вольфсвинкел, 74).