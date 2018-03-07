Как в Беларуси отличаются доходы городских и сельских семей

В Беларуси каждая средняя семья в прошлом году ежемесячно располагала суммой в 1043,5 рубля в месяц (на 82 рубля больше, чем в 2016-м ). Это следует из выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств по уровню жизни в 2017 году. При этом располагаемые ресурсы горожан и жителей деревень заметно отличаются.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка сумма, которой в прошлом году ежемесячно располагала среднестатистическая белорусская семья, составила почти 540 долларов (годом ранее — 481 доллар).

Так, располагаемые ресурсы в расчете на одну семью, которая проживает в городах и поселках городского типа, в прошлом году составили 1 115,2 рубля в месяц (в 2016-м — 1 034,3 рубля), а тех, которые живут в сельских населенных пунктах — 855,1 рубля в месяц (в 2016-м — 773 рубля). В прошлом году разбежка между доходами городских семей и сельских составляла 260,1 рубля, а в 2016-м — 261,3 рубля.

Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в прошлом году составили 980,7 рубля в месяц. Из них 756,2 рубля (или 77,1%) приходится на потребительские расходы — траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.

При этом в потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопление — банковские вклады, покупка недвижимости, валюты.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в прошлом году доля расходов на питание составила 40,7% (для сравнения: 41,5% — в 2016-м и 41,9% — в 2015-м). На покупку непродовольственных товаров в 2017 году приходилось 31,8% от всех потребительских трат, а на оплату услуг — 24,5%. Отметим, что расходы на услуги растут уже не первый год: в 2016-м на эту статью расходов у среднестатистической семьи уходило 23,6% от потребительских расходов, а в 2015-м — 21,9%.

Напомним, в Беларуси за национальной чертой бедности в октябре-декабре прошлого года находились 4,2% семей. Годом ранее этот показатель составлял 4,4%.