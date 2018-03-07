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Маникюр на 8 Марта: весенние варианты для праздника
Сегодня 8 Марта, впереди четыре выходных, и если вы не успели сделать себе праздничный маникюр, то можно выбрать один из весенних вариантов.
Пастельные оттенки
Выбирайте оттенки, которые, по вашему мнению, выглядят нежно. Не забывайте о фантазии: акцент на одном ногте, немного узоров или эффект омбре — и ваш маникюр становится оригинальным.
Цветочные узоры
Цветочные мотивы как нельзя лучше подойдут к праздничному весеннем образу.
Маникюр со стразами
Попробуйте сделать акцент на одном ногте в виде модных стразов. Для маникюра на 8 Марта лучше всего выбирать нежные и нейтральные цвета.
Маникюр с глиттером
Попробуйте также смешивать разные техники в маникюре с блестками. А вот идеальным оттенком для маникюра с блестками на 8 Марта послужит нежно-бежевый либо же темные оттенки лака.
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Весенний маникюр для праздника
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