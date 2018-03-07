Маникюр на 8 Марта: весенние варианты для праздника

Сегодня 8 Марта, впереди четыре выходных, и если вы не успели сделать себе праздничный маникюр, то можно выбрать один из весенних вариантов.

Пастельные оттенки











Выбирайте оттенки, которые, по вашему мнению, выглядят нежно. Не забывайте о фантазии: акцент на одном ногте, немного узоров или эффект омбре — и ваш маникюр становится оригинальным.

Цветочные узоры









Цветочные мотивы как нельзя лучше подойдут к праздничному весеннем образу.

Маникюр со стразами











Попробуйте сделать акцент на одном ногте в виде модных стразов. Для маникюра на 8 Марта лучше всего выбирать нежные и нейтральные цвета.

Маникюр с глиттером











Попробуйте также смешивать разные техники в маникюре с блестками. А вот идеальным оттенком для маникюра с блестками на 8 Марта послужит нежно-бежевый либо же темные оттенки лака.