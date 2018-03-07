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Арина Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела первый раунд основной сетки турнира серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В первом круге 19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA) взяла верх над 31-летней представительницей США Варварой Лепченко (№ 66) — 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 25 минут.
С основной сетки одиночных соревнований в Индиан-Уэллсе начнут выступление еще две белорусские теннисистки.
Пропустившая 8 месяцев из-за судебной тяжбы с американским отцом своего ребенка Виктория Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон (№ 70), которую белоруска одолела на Уимблдонском турнире.
Соперницей Александры Саснович будет полька Магда Линетт (61).
Еще одна белоруска Вера Лапко накануне
Кроме того, в парном разряде выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. В матче 1/16 финала они сыграют против пары Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США).
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела первый раунд основной сетки турнира серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972...
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