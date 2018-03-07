Арина Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела первый раунд основной сетки турнира серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.



Арина Соболенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В первом круге 19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA) взяла верх над 31-летней представительницей США Варварой Лепченко (№ 66) — 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Соболенко — Лепченко — 7:5, 6:1 Эйсы 1−1. Двойные ошибки 2−6. Попадание первой подачи 51%-60%. Выигрыш первой подачи 69%-50%. Выигрыш второй подачи 50%-39%. Реализация брейк-пойнтов 50%-25%. Очки, выигранные на своей подаче 60%-46%. Все выигранные очки 57−43.

С основной сетки одиночных соревнований в Индиан-Уэллсе начнут выступление еще две белорусские теннисистки.

Пропустившая 8 месяцев из-за судебной тяжбы с американским отцом своего ребенка Виктория Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон (№ 70), которую белоруска одолела на Уимблдонском турнире.

Соперницей Александры Саснович будет полька Магда Линетт (61).

Еще одна белоруска Вера Лапко накануне выбыла во 2-м раунде квалификации.

Кроме того, в парном разряде выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. В матче 1/16 финала они сыграют против пары Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США).