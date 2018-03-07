Forbes назвал богатейшего человека мира

Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes . Его состояние оценили в $112 млрд. Это в 256 миллионов раз больше, чем средняя зарплата белоруса в январе .



Джеф Безос. Фото: Reuters

За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на $39,2 млрд. Основателя Microsoft Билла Гейтса Безос обогнал на 22,2 млрд долларов. На третьем месте в рейтинге — инвестор Уоррен Баффет с 84,4 млрд долларов.

Читайте также

"Хотел бы зарабатывать 2000 рублей". Медики, которым обещают поднять зарплаты, — о доходах и нагрузках

"Не экономлю, пока жизнь не заставляет". Сколько чиновники и депутаты платят за коммуналку