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Forbes назвал богатейшего человека мира
Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты журнала
За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на $39,2 млрд. Основателя Microsoft Билла Гейтса Безос обогнал на 22,2 млрд долларов. На третьем месте в рейтинге — инвестор Уоррен Баффет с 84,4 млрд долларов.
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Его состояние оценили в $112 млрд. Это в 256 миллионов раз больше, чем средняя зарплата белоруса в январе.
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