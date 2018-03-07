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Forbes назвал богатейшего человека мира

08.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценили в $112 млрд. Это в 256 миллионов раз больше, чем средняя зарплата белоруса в январе.


Джеф Безос. Фото: Reuters

За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на $39,2 млрд. Основателя Microsoft Билла Гейтса Безос обогнал на 22,2 млрд долларов. На третьем месте в рейтинге — инвестор Уоррен Баффет с 84,4 млрд долларов.

 

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Его состояние оценили в $112 млрд. Это в 256 миллионов раз больше, чем средняя зарплата белоруса в январе.

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