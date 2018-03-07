Это стоит видеть: шедевры девяти женщин-архитекторов с мировым именем

Считается, что архитектура — это мужской мир, созданный и заселенный только мужчинами. А как же Заха Хадид, Аманда Левете, Элисон Брукс? Вносим свою лепту в дело гендерного равенства и рассказываем о самых знаменитых женщинах-архитекторах, известных не меньше, чем Ле Корбузье или Фрэнк Ллойд Райт.

Аманда Левете

Аманда Левете получила Стирлинговскую архитектурную премию в 1999 году за медиа-центр на стадионе Лорд Крикет.



Фото:www.thecricketmonthly.com

Работала над расширением Музея Виктории и Альберта в Лондоне, проектировала 30-этажное здание торгового центра и отеля в Бангкоке. Участвовала в проекте культурного центра в Лиссабоне, медиа-кампуса для Sky и специализированного Центра Иммунотерапии Рака (Maggie's Cancer Centre).



Торговый центр. Фото: newsglobal24.com

Анжела Брейди

Анжела Брейди является директором архитектурной группы Brady Mallalieu Architects. Экс-президент Королевского института британских архитекторов (RIBA). Занимается проектированием домов, школ и медицинских центров по всей Великобритании.



Жилой квартал. Фото: www.whatdotheyknow.com

Натали Розенцвейг

Натали Розенцвейг — директор молодой архитектурной компании RARE. Бюро сделало себе имя на проектировании роскошных отелей. Их работа по перевоплощению ратуши Betnal Green в восточной части Лондона в пятизвездочный отель завоевала огромное количество наград.



Town Hall Hotel. Фото: rarearchitecture.com



Фото: rarearchitecture.com

Синди Уолтерс

Синди Уолтерс и Майкл Коэн основали компанию Walters & Cohen в 1994 году. На их счету проекты Банка Англии и Музея Хорнимана (Horniman Museum). Они спроектировали 50 школ по всей Великобритании, включая Regent High School. Следующая цель Синди Уолтерс и Майкла Коэна — пробиться в проектирование высших учебных заведений.



Horniman Museum. Фото: bustler.net



Американская школа в Лондоне. Фото: www.dezeen.com



www.architectsjournal.co.uk

Элисон Брукс

Архитектурное бюро Элисон Брукс является единственным британским бюро, трижды выигравшим престижную премию RIBA, в частности, премию Стирлинга за жилой квартал в Кембридже, сделанный из латуни. Элисон удостоена медали Manser еще за один жилой квартал, Salt House, в Эссексе. Она получила приз Стивена Лоуренса за Wrap House в Чесвике. В 2012 году Элисон Брукс выиграла сразу две премии — «Жилая Архитектура» и золотая премия «Архитектор Года».



Фото: www.alisonbrooksarchitects.com



Фото: www.alisonbrooksarchitects.com

Дэбора Саунт

Дэбора Саунт основала победоносную архитектурную мастерскую DSDHA в 1998 году. Она разработала Moller-центр в Черчилль-колледже в Кембридже, Городскую площадь Ватерлоу с восхитительным названием Tickle Cock Bridge, а также бесчисленное множество школ, частных домов и коммерческих зданий.



фото: DSDHA



Фото: DSDHA

Элизабет Диллер

Элизабет Диллер — соосновательница американского архитектурного бюро Diller Scofildio + Renfro, знаменитого своим инновационным подходом к архитектуре и дизайну. Один из самых интересных ее проектов — это парк High Line на Манхэттене, завершенный в 2014 году. Диллер со своим бюро, ландшафтным архитектором Джеймсом Корнером и садовым дизайнером Пьетом Одофом создала дизайн парка длиной в милю, разбитого на заброшенных железнодорожных путях на Манхэттене.



Фото: www.designcurial.com

В 2016 году Диллер вместе с мужем Рикардо Скофидио представили новый медицинский образовательный центр Колумбийского университета в Нью-Йорке, а в 2015-м архитектурный мир восхищался их музеем современного искусства The Broad в Лос-Анджелесе.



www.archdaily.com



www.archdaily.com

В Москве закончилось строительство парка Зарядье, проект которого создан этим же бюро. Они создали 4 типа российского ландшафта (лес, болото, тундра и степь) в пределах одного парка в самом центре Москвы, на месте бывшей гостиницы «Россия».



daily.afisha.ru

Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара

Основательницы бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара объявлены кураторами Венецианской архитектурной биеннале в 2018 году. Их проект Университета UTEC в Перу был удостоен звания лучшего здания 2016 года по версии Королевского института британских архитекторов (RIBA), а в 2012 году этот же проект получил Серебряного льва на Венецианской архитектурной биеннале.







Лима. Фото: www.graftonarchitects.ie



Университет в Милане. Фото: www.archdaily.com

Будущие кураторы известны не только изысканностью своих работ, но и способностью к диалогу и вовлечению в архитектурный процесс нового поколения.