Новая станция для зарядки электромобилей появится на трассе М1 в Ивацевичском районе

Новая станция для зарядки электромобилей появится на трассе М1/Е30 в Ивацевичском районе. Такое решение принято 7 марта во время личного приема граждан председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом, передает БЕЛТА.





На приеме к губернатору обратился индивидуальный предприниматель Виктор Ермакович. Как владелец объекта придорожного сервиса он уже четверть века успешно работает в этом сегменте: на 137-м км автодороги М1/Е30 построил кафе с гостиницей, которые пользуются популярностью у профессиональных водителей и автолюбителей. Предприниматель намерен развивать свой бизнес. В 2017 году решением райисполкома ему был выделен земельный участок под строительство нового гостиничного комплекса, который в зеркальном отражении повторяет уже существующий на противоположной стороне трассы.

По словам предпринимателя, на сегодня объект готов на 85%, но не сможет функционировать, если не будут построены стоянка и полосы разгона и торможения для автомобилей.

Анатолий Лис предложил выход из ситуации. Объекту придорожного сервиса нужно придать статус третьего уровня. Для этого там необходимо построить электрическую заправку для автомобилей. Эти расходы предприниматель должен взять на себя. После того как проектно-сметная документация будет готова и объект будет внесен в генеральную схему объектов придорожного сервиса третьего уровня, владелец дороги (РУП «Бреставтодор») сможет за счет бюджетных средств построить здесь разворотно-скоростные полосы и площадку для стоянки машин.

«Я очень доволен, что вопрос решился положительно, — поделился с журналистами впечатлением от приема в облисполкоме предприниматель. — Я сделаю все, чтобы дело решилось быстрее. Сразу же начну этим заниматься. Думаю, через два месяца проект на электрозаправку у меня уже будет готов. Это небольшие затраты по сравнению с тем, что надо было бы вложить в обустройство дорожной инфраструктуры. Я этого добивался, это единственный выход в моем положении».