— Почему вы меня полюбили? — спросила Зося, трогая Остапа за руку.

— Вы нежная и удивительная, — ответил командор, — вы лучше всех на свете.

Ильф и Петров «Золотой теленок»

Мне кажется, что объявить себя знатоком женских сердец может только чудовищно самонадеянный мужчина. Вот я, например, знаком с женщинами много лет. С кем-то я общался, с кем-то встречался, о ком-то вздыхал. Женщина меня выкормила и выносила на руках. С женщиной вместе я рос, с ней мы играли, ругались и дрались. С женщиной я живу, у нас дом и сын.

Они встречают меня на работе, на улицах, в окошках касс, кабинетах поликлиник. Они говорят со мной через телевизор, поют мне по радио. Они пишут стихи и книги, с криком машут ракеткой, отстаивают свои права, баллотируются в президенты и даже летают в космос.

Именно сейчас, приурочив к празднику, хотелось бы подвести итог. Но ничего не выходит. Потому что даже все эти годы, встречи, разговоры, поступки, цветы, подарки, крики, слезы, улыбки, взгляды и ресницы спустя, я, честно говоря, так ничего и не понял.

Это и неудивительно. Это нас, мужчин, можно объяснить простыми алгоритмами: if — then. А здесь сложнее.



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Примерно так описывают принцип работы искусственного интеллекта. Ты помещаешь в черную коробочку какую-то информацию, коробочка некоторое время думает и выдает тебе результат.

Но что творится внутри — никто на самом деле не знает.

Причем в отличие от алгоритмов машинного обучения, женский мозг может выдать совсем не тот результат, которого от него ждут.

В один из дней «ты сегодня прекрасно выглядишь» будет прекрасным комплиментом. В другой — жутким оскорблением и поводом для скандала. То она рада подарку, то фыркает и швыряет тебе десятый айфон в твое самодовольное лицо. Дома то полная чаша, котлеты, щи, кушай, пожалуйста, то на тебе сырое мясо, сам приготовь, я тебе не рабыня.

Собственно говоря, именно поэтому с женщиной так интересно. Никогда ведь не знаешь, как именно она отреагирует на твои ухаживания и усилия. Эта неизвестность манит и волнует. Из-за этой непредсказуемости так хочется пробовать снова и снова.

И да, поэтому женщина была и остается источником вдохновения. Муза неспроста женского рода.

Ты смотришь на женщину и не перестаешь удивляться, сколько разных людей в ней скрывается.

Вот она блондинка. Капризная, ветреная, наивная. Ей хочется блестящего, прелестного и непрактичного. Она нуждается в заботе, поддержке, внимании и восхищении.



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А случись беда, проблема, она вместо того, чтобы беспомощно всплеснуть ручками, как уже бывало, вдруг возьмет и все решит сама. И ты отойдешь в сторонку, чтобы восхититься этой кипучей энергией, этим строгим профилем.

А в следующую минуту она уже хозяйка. Деловито командует, что купить, куда поставить, где повесить. Нам нужно расширить жилплощадь, нужен новый шкаф, эти обои не подойдут, неужели ты не видишь! И, конечно, нам не обойтись без этой вазочки для конфет.

А потом она вдруг возьмет и выкрасит волосы в рыжий. И станет озорной и опасной, как маленький зубастый лисенок. И ты не знаешь, куда деться от этих идей, от этого темперамента, от этой агрессивной сексуальности. Откуда? Что произошло? Что с этим делать?

А вот включается мама. Надень шапку, простудишься, я купила тебе стильный свитер, успокойся, поешь, отдохни, я все сама. И ты порываешься что-то сделать, а тебя останавливают. Ты же с работы! Так я и вчера был с работы…

Порой она будет хитрить. Никто так не умеет изящно и достоверно лукавить и недоговаривать, как женщина. И ты будешь смотреть в эти невинные глазки, на трепетные ресницы, на искренний румянец и недоумевать, как так можно вообще? Но, конечно, простишь.



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Я не могу не любоваться, глядя на эти образы, такие разные и такие похожие, и не понимаю, как они могут умещаться в одном человеке. Как так возможно, что твоя женщина — одновременно Ахматова, Терешкова, Бейонсе и даже немножко Настя Рыбка, прости господи.

Перебирая в уме все разные слова, которые хочется произнести в этот праздник, я понимаю, что есть одно, которое самое важное. Которое обо всем. Как кристалл, что вырастает со временем из мутного раствора, так и это слово из бестолковой круговерти мыслей постепенно формируется в изящное, стройное, прекрасное.

Я люблю тебя, женщина! За то, что ты такая. Сильная, но слабая. Честная, но с хитринкой. Заботливая, но строгая. Понятная и загадочная. Близкая и далекая. Прекрасная, нежная, чуткая. Мама, жена, сестра, дочка, бабушка.

За то, что ты каждый день делаешь этот мир, мой мир, лучше. Спасибо!