Как провести праздничные выходные в Минске: 12 идей - от бесплатных до 50 рублей

На этой неделе минчан ожидает большой отдых — Международный женский день сопровождают четырехдневные выходные. Пока весенняя погода запаздывает, организаторы мероприятий не отчаиваются и предлагают множество развлечений. По традиции AFISHA.TUT.BY выбирает лучшее и представляет новый гид — куда пойти в Минске.





Когда: 8 марта, 12.00 Где: на проспекте Независимости Сколько: бесплатно, но чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться

Дорогу девушкам! Для победительниц марафона организаторы готовят денежные призы. Но если в скорости уверенности нет — не расстраивайтесь, можно будет победить в конкурсе красивых костюмов. Чтобы получить приз, не обязательно даже бежать. У зрителей будет соревнование на самый красивый плакат среди номинаций «Лучший плакат для мамы», «Плакат для любимой», юмористический и даже высокохудожественный плакат. А мужчина, который в Международный женский день будет болеть ярче и громче всех, может рассчитывать на приз «Лучшая мужская поддержка».





Когда: 8 — 10 марта Где: развивающий центр «Страна Чудес» Сколько: 59 рублей

Не знаете, что преподнести в подарок любимому человеку и хотите удивить? Тогда предлагаем отправиться на песочное свидание. Под руководством художника здесь можно научиться основным элементам рисования песком. В программе свидания романтическая музыка, свечи, творческие упражнения и игры на одном световом столе, а также создание совместной картины. После у вас останется слайд-шоу из фотографий с музыкой, которое организаторы отправят на электронную почту.





Когда: 8 марта, 14.00 Где: Галилео , ул. Бобруйская, 6 Сколько: бесплатно

Сделать покупки, развлечь детей и попасть в атмосферу праздника традиционно помогают торговые центры в Минске. Так, в Галилео ожидается праздничная программа: с 14.00 до 16.00 — детские активации, с 16.00 до 18.00 — выступление Stand Up-комика, соревнование по поеданию бургеров, мастер-класс по флористике, beauty-зона с бесплатным макияжем, fashion-показ в рамках которого пройдет выступление Елены Писчиковой и скрипачки Маргариты Лапинской.





Когда: 8 марта, 18.00 Где: Парк-музей интерактивной истории Сула Сколько: стоимость программы вместе с меню на одну персону — 50 рублей

Еще один вариант подарка для любимых — провести выходные за городом в атмосфере старины шляхетской усадьбы. Организаторы готовят праздничную программу с живой музыкой. В ресторане посетителей ждут блюда белорусской и литвинской кухни. А после программы можно остаться на ночь в одном из отелей парка-музея, где для гостей планируются еще кое-какие сюрпризы, пусть будет интрига.





Когда: 8 марта, 23.00 Где: Клуб Брюгге , пр-т Партизанский, 6А Сколько: 10 рублей

Промо-группа Euthanasia приглашает отпраздновать 15-ти летие деятельности в паб-клубе «Брюгге». Воспитавшая не одно поколение тусовщиков, музыкантов, диджеев и виджеев, Euthanasia хранит традиции андеграундной электронной музыки и известна своими уникальными рейвами на аэродроме Боровая, на руинах заброшенных объектов и на заводе Вавилова. На вечеринке гостей ждут 4 различных пространства с музыкой в стилях: psychedelic trance, hardcore, drum and bass и chill out. На мероприятии будет специальный звук, оформление, видео инсталляции и чайная.





Когда: каждый день Где: «Логойск», «Силичи», «Солнечная долина», Парк активного отдыха «Якутские горы», «Веста», «Раубичи» Сколько: например, для горнолыжника в «Логойске» (лыжи, ботинки, палки) в будний день будут стоить 9 рублей, в выходной — 12 рублей

Уверенно стоите на лыжах и сноуборде? Тогда давайте уже кататься, время уходит. Для тех, кто не представляет зиму без снега, крутых спусков и зимних видов спорта, предлагаем оторваться от души, пока на улице снег и мороз. Услуги и особенности каждого центра можно найти на страничке AFISHA.TUT.BY.





Когда: 8 марта, 19.00 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: 9 — 19 рублей

Песни для милых дам в исполнении арт-группы «Беларусы» прозвучат праздничным вечером в Верхнем городе. Вокальный коллектив, покоривший сердца меломанов, порадует женские сердца всех возрастов. В программе вдохновенная музыка из разных уголков планеты: Bessame mucho и Luna tu, чарующие мелодии Нотр-дам-де Пари, страстное «Аргентинское танго», неаполитанские песни, утонченный Моцарт и зажигательные русско-цыганские романсы.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 9−10 марта, 12.00 Где: Сквот , ул. Октябрьская, 16/3А Сколько: бесплатно

В эти выходные культурная барахолка развернется на целых два дня в «Сквоте». Здесь можно будет найти одежду и разные мелочи. Традиционно гостей ждет музыка и еда. А еще пройдет виниловый маркет. Вход — свободный.





Когда: 10 марта, 23.00 Где: Молодость , ул. Интернациональная, 21 Сколько: предварительно — 5 рублей (до 9 марта), на входе — 10 рублей

Погрузиться с головой в завораживающую ностальгию по 80-ым предлагают организаторы очередной вечеринки MINSK '81. Мир неонового света, мелодичных синтезаторов, танцевальных бас-партий и громоподобных ударных заставят любого пуститься в неистовые танцы. Выступят диджеи и пройдет презентация альбома «Retro Rangers» от Fury Weekend.



Фото использовано в качестве иллюстрации. htracings.ru

Когда: 11 марта, 12.00 Где: Заря в Боровой , д. Боровая Сколько: 7 рублей — взрослый, 5 рублей — для студентов и военнослужащих, детям до 14 лет — вход свободный

«Горячий лед» приглашает на закрытие зимнего сезона 11 марта. В этот день состоится «Кубок Друзей», где зрители смогут увидеть практически всех основных автогонщиков, выступающих в чемпионате Беларуси. Состоятся заезды участников класса «Легенды СССР» и «Супер плюс», где встретятся победители. Заезды всегда проходят очень зрелищно, а учитывая, что есть еще и серьезные спортсмены, способные обострить обстановку в ходе заезда, гонка обещает стать красивым завершением «Горячего льда-2018».





Когда: 11 марта, 15.00 Где: Белорусская государственная филармония Сколько: 20−35 рублей

«Дарожка мая…» — музыкальный моноспектакль лидера этно-трио «Троіца» Ивана Кирчука, созданный на материале белорусского фольклора. Около 20 народных песен реконструируют календарно-обрядовый и жизненный путь белоруса. Кроме широкой палитры музыкальных инструментов (от тибетского чана до белорусской жалейки), зрители смогут услышать звучание предметов (чугунков, камушков, подков), которое тоже становится музыкой.

Смотрим в кино — « Ева »





О чем кино: Многообещающий писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой. Одержимый этой роковой женщиной, он не подозревает, кто она на самом деле и в какую опасную игру он вовлечен. Но в погоне за славой он готов пойти на все, чтобы получить незабываемый и шокирующий финал для, возможно, главного своего романа, героиней которого является Ева.

Почему смотрим: буквально неделю назад фильм Жако был показан на Берлинале, где получил не самые высокие оценки от критиков. Впрочем, лицемерие, снобство и изъяны буржуазной жизни всегда особенно хорошо смотрятся в триллерах и на большом экране. Одно «но»: никакой предполагающейся страсти и никакого эротического напряжения Жако не выдаст. Зато блистательная Изабель Юппер выдаст одну из лучших ролей последних лет.

***

Заходите на AFISHA.TUT.BY , выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.