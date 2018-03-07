В популярной эстрадной песне были строчки: «Желтые тюльпаны — вестники разлуки». А какие значения у мимозы, розы, гвоздики и других цветов, которые дарят на 8 Марта? Корреспонденты TUT.BY поговорили с флористом Натальей Козел , чтобы расшифровать «цветочный язык», и отсняли букеты в технике сканография .

Тюльпаны





Тюльпан — символ молодости, свежести и невинности.

В Голландии во времена «тюльпанной лихорадки», когда луковица этого цветка стоила безумных денег и их скупали на аукционах, словно акции крупных компаний, цветок тюльпана получил значение богатства, роскоши и материального благополучия.

Если говорить о современном значении цветка, отталкиваясь от цвета, то красные тюльпаны — это символ страсти и восторга, розовые — нежности и грации, белые — символ чистоты, чуткости и искренности, оранжевые — словно пожелание здоровья и хорошего настроения, а желтые — нет, это не только «вестник разлуки», но и символ денежного благополучия.

Хризантема





Родина хризантемы — Китай. Легенды утверждали, что из сока хризантем можно получить эликсир, продлевающий молодость, но только если цветок сорвет человек достойный, с добрыми намерениями.

Хризантему считают символом солнца, теплых чувств, а также счастья и благополучия.

Роза





В античной Греции роза была атрибутом богини любви и красоты Афродиты, в Древнем Риме — Венеры. Красная роза — символ чувственной красоты и любовной страсти. Белая роза — символ чистоты души и помыслов, невинности и целомудрия. Желтая роза — символ дружбы и признания, уважения и восхищения. Розовый цвет этого цветка говорит о симпатии и нежных чувствах.

Ромашки





Ромашку считают символом детства, искренности и первой любви. На языке цветов подарок в виде букета из ромашек говорит о добрых намерениях, о чистоте и невинности. Также ромашка является символом семьи и верности.

Ирис





Считается, что имя цветку дал древнегреческий врач Гиппократ в честь богини Ириды — вестницы Олимпийских игр, которая спускалась на землю по радуге. А «ирис» в переводе с греческого и есть «радуга», ведь спектр цветов и оттенков ирисов очень широк.

Изображение ириса когда-то чеканилось на оружии, монетах и печатях как символ власти.

В культуре Японии ирис занимает особое место. Узкие листья этого растения напоминают лезвие меча. Возможно, поэтому ирис стал олицетворением самурайского духа. Кстати, «ирис» и «воинский дух» обозначаются одним иероглифом.

Сирень





Сирень — первая влюбленность. Существует поверье, что пятилепестковый цветок сирени работает так же, как 4-листный клевер — приносит удачу и исполняет желания.

Раньше сирень служила талисманом. Засушенные цветки сирени, сложенные в мешочек (саше), помогали обретению семейного счастья и любви.

Нарцисс





В первую очередь нарцисс — это символ весны, символ возрождения. Однако мы можем говорить и о других, менее приятных значениях, символах этого цветка. Например, греческое название этого цветка имеет общий корень со словом «нечувствительность». Также благодаря древнегреческому мифу о прекрасном, но равнодушном ко всем юноше по имени Нарцисс, который влюбился до беспамятства в своё отражение, мы получаем еще два значения этого цветка: «равнодушие» и «самовлюбленность».

Мимоза





Крошечные желтые помпоны этого цветка символизируют постоянство, неизменность, верность. В Древнем Египте мимозу считали знаком солнца и возрождения. Также она считается воплощением скромности, ведь при малейшем прикосновении листочки растения сворачиваются, будто прячутся.

Запах мимозы у парфюмеров — символ пробуждения. Кстати, нотки аромата мимозы входят в состав известного парфюма «Шанель № 5».

Гвоздика





В культуре Нового времени гвоздика стала огненным «цветком борьбы», а также поминальным знаком. Однако есть и множество других значений у этого цветка. Например, во многих европейских культурах гвоздика служила талисманом, оберегом для любящих. Молодой человек дарил красную гвоздику своей невесте в день помолвки, говоря тем самым, что готов свою невесту защищать и оберегать. А девушки отдавали цветок своим любимым, когда те уходили на воинскую службу, чтобы те вернулись невредимыми.

Гвоздика также олицетворяет очарование, увлечение, честь и верность. Красная гвоздика — символ страстной любви, белая символизирует чистую, невинную любовь, а еще удачу, розовая — заботу.

Гипсофил





Англичане называют этот цветок «дыханием ребенка» за его нежность и легкость. Это растение — воплощение хрупкости и кротости, несмелости.