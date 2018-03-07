Книга, сертификат, сковорода - что подарить женщине? Тест на знание дамских предпочтений

Угадать, что женщина хочет получить в подарок — задача не из легких. Одни предпочитают что-то личное, других впечатляет стоимость презентов… Однако вычислить среднее арифметическое возможно. Накануне 8 марта вместе с картой «Халва» мы провели опрос среди читательниц на наших страницах в социальных сетях, в котором попросили назвать лучшие и худшие вещи, которые можно подарить. А сейчас предлагаем вам проверить знание женских предпочтений в тесте, который поможет не ошибиться с выбором подарка для милых дам.

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