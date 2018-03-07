Идея бодипозитива с трудом приживается в наших широтах. И вот почему: наши женщины настолько привыкли не переставая худеть и отказывать себе в собственной любви, что позволить кому-то другому просто расслабиться и получать удовольствие — абсолютно невыносимо .

Зарубежные модели plus-size тоже делу не помогают: они далеко, и кто их знает — может, с ними каждый день штат психологов, визажистов и стилистов работает. А мы вот они, тут, со своими самыми обычными работами, вечной нехваткой времени и «лишними» киллограммами.

Сегодня белоруски, которые выглядят покруче многих моделей plus-size, рассказывают, как полюбить себя… И призывают не отказываться от праздничного кусочка торта.

Анна Шалютина, 27 лет, певица и телеведущая







— Глядя на меня, должно быть очевидно, что мне близка идея бодипозитива. Вся моя жизнь — ее воплощение. (Смеется.)

Конечно, как и каждая женщина, встав утром перед зеркалом, я могу перечислить 1000 и 1 пункт, по которому я себя ненавижу. Но я нахожу столько же причин себя любить. Мне в себе хорошо!

Возможно, мне повезло, потому что во мне никто не взращивал комплексы. Думаю, так случилось, потому что моя общительность и уверенность всегда заходили в комнату раньше меня. Мужчины тоже никогда не просили меня похудеть… Ну, потому что-либо ты хочешь Кейт Мосс, либо — Аню Шалютину. Нужно сделать выбор, потому что я не могу соответствовать чужим и совершенно нереальным ожиданиям.

Было дело, на кастинге одного телеканала руководитель сказала: «Аня, мы возьмем вас, но вам нужно будет похудеть на 10 кг». Я ответила: «Только вместе с вами!». Надо отметить, что на работу меня тогда взяли.

Я от души желаю девушкам, которые, в отличие от меня, переживают из-за своего размера одежды, вспомнить, что сейчас 2018-ый год. Зайти в интернет и почитать, как преподносить и одевать себя так, чтобы чувствовать собственную привлекательность. Хотя вообще-то любить себя нужно по умолчанию. Но тут уж не ко мне, а к психологам. Зато я могу подарить вам хорошее настроение и показать, какие платья нам, девушкам не 90−60−90, подходят, на концерте 30 марта !

Мария Гаврильчик, 21 год, специалист по работе с клиентами







— Раньше я была невероятно стройной: что ни примерь — подходит, как ни посмотришь в зеркало — красиво… То, что со мной все в порядке и сейчас, в моем новом весе, я осознала совсем недавно.

А в тот момент, когда только набрала вес — более 20 кг. — самооценка упала ниже плинтуса. Помню пик этого кризиса: я еду с шопинга, во время которого на меня не села ни одна из понравившихся вещей, и просто реву на весь автобус. Люди смотрят на меня, думают, беда у девочки… А девочка просто не может полюбить себя, принять, что вместо 42-ого она теперь носит 50-ый размер.

В этот момент я поняла: нужно меняться не внешне, а внутренне. Стала наблюдать за моделями плюс-сайз и поняла, я ведь тоже такая: высокая, пышная… и красивая!

Поэтому этот фотопроект для меня точно не про «красивые фотки на аватарку», а про возрождение уверенности в себе, про ощущение того, что я красивая женщина — независимо от того, сколько я вешу сегодня.

Сегодня даже если услышу в свой адрес что-нибудь вроде «да посмотри на себя в зеркало» — улыбнусь… И смело посмотрю! Потому что то, что я вижу в зеркале, мне очень нравится.

Девочки, все начинается с простых слов, которые нужно говорить себе каждое утро: «Я красивая». Через месяц эти слова перестанут казаться глупостью, и вы поймете, что это правда. А еще советую каждой: посмотрите украинский проект «Модель XL» — самовосприятие меняется на раз. Мало того, что участницы в два раза больше, чем те девушки, которых у нас принято считать полными, так они еще и учат подавать себя, одеваться и чувствовать себя шикарными женщинами! Которыми мы, кстати, и являемся. (Улыбается.)

Екатерина Бухтиярова, 30 лет, специалист по межкультурным коммуникациям







— Я уверена, что красота не должна вписываться в шаблоны и измеряться в сантиметрах и килограммах. Мой размер одежды абсолютно не мешает мне быть счастливой: близкие люди принимают меня такой, какая я есть, дочка мной гордится, а муж любит мою фигуру и, думаю, не представляет меня худышкой.

При этом я веду здоровый образ жизни: эквааэробика, тренажерный зал, хамам, массаж… Я делаю это не ради похудения, а чтобы быть здоровой, чувствовать легкость и тонус в теле. Ну, а сидеть на творожке и куриной грудке не буду никогда: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты и загонять себя в жесткие рамки.

Красота женщины — в блеске ее глаз. Потому что глаза — это ворота в сердце, где живет любовь. Так говорила сама Одри Хепберн, а ей, думаю, можно верить. (Улыбается.)

Если ты сама чувствуешь себя красивой, уверенной, гордо держишь спину — это притягивает к тебе людей, независимо от твоего размера одежды.

А девочкам, которые переживают из-за своей фигуры и комплексуют, могу сказать вот что… Да, есть первое впечатление от внешнего облика женщины — и оно может быть разным, в зависимости от вкуса мужчины. Но если с «модельной» девочкой не о чем поговорить, если у нее потухшие глаза и нет чувства юмора, никакие 90−60−90 не сделают ее интересной и яркой личностью. Дарите людям, а главное, самой себе — улыбку. Ведь это универсальный язык красоты!

Татьяна Пролат, 30 лет, главный бухгалтер







— То, что мне нужно худеть, я слышала с детства от врачей, мол, девочка, ты слишком крупная. Конечно, это обидно, что и говорить. Кроме того, в подростковом возрасте, было трудно подобрать стильную одежду, и, конечно, это не добавляло уверенности в своей привлекательности. Сегодня у нас есть масс-маркет с широкой размерной линейкой, интернет-магазины, а тогда выбора не было… Только «тетушкины» наряды с рынка.

Сейчас, к счастью, время свободы: и в стиле, и в параметрах, и в отношении к себе. Я сама — за стремление к совершенству. Но к такому, каким мы сами его себе представляем. И за здоровый образ жизни. Но только ради себя, а не для одобрения окружающих.

Что я могу посоветовать девушкам, которые не могут абстрагироваться от мнения окружающих? Во-первых, займитесь спортом: объемы будут выглядеть иначе и вам самим будет комфортнее жить в своем теле. Во-вторых, устройте классную фотосессию: увидите, какая вы красивая — и часть комплексов отпадет сама собой. В-третьих и в главных: радуйтесь жизни! Ведь пока вы переживаете из-за мелочей, она проходит мимо.

Оля Павленко, 26 лет, менеджер по работе с клиентами







— Мы, девочки, до сих пор живем со стереотипом: если у тебя размер 48+, ты не можешь быть красивой, стильной, ухоженной. Но это не так! Ты можешь быть прекрасна в любом размере, но только при одном условии: если ты сама ощущаешь себя прекрасной.

Я не сразу пришла к этой простой истине. Долгое время мучалась вопросом: «Ну почему я такая?». Сама в себе взращивала комплексы — из-за беспокойства бабушки, которая хотела видеть меня стройной, из-за комментариев сверстников… Так продолжалось с 4-ого по 7-ой класс.

А потом моя прекрасная старшая подруга сказала мне: «Пойми прямо сейчас, что нравится всем невозможно. Но есть те, кто оценят тебя по достоинству. Так почему ты боишься признать, что ты можешь быть красивой, оставаясь собой?». И с тех пор мое самовосприятие изменилось навсегда!

Попробую сама стать такой онлайн-подругой и пожелать девочкам, которые еще не прошли путь принятия себя, не переживать из-за фигуры, общаться с людьми, которые любят вас не из-за размера одежды, и помнить: хорошего человека не должно быть ни много ни мало. Его должно быть ровно столько, сколько ему самому хочется!

Валерия Гаврильчик, 23 года, педагог-организатор и учитель биологии







— Комплексов по поводу фигуры у меня не было никогда. Конечно, и родители, и одноклассники говорили, что мне стоило бы похудеть… Но меня все устраивает, а тем, кого не устраивает, все равно не жить в моем теле. Так почему я должна под них подстраиваться?

Да, иногда и я, как все девочки, могу подзагнаться: «Боже-боже, какой кошмар!». (Смеется.)

Но потом сама себе говорю: «Дорогая, все в порядке. Если ты не будешь нравиться себе, ты не понравишься никому». И эта избитая истина действительно работает: на свете есть молодые люди, которым абсолютно все равно, сколько ты весишь.

Девочки, если у вас все в порядке со здоровьем, если нет проблем с суставами и сердцем, поймите: с вами все хорошо. И начинайте радоваться жизни прямо сейчас, не откладывая это до тех времен, когда вы похудеете.

Екатерина Кивишева, 35 лет, smm-специалист







— Участие в фотосессии стало для меня толчком к тому, чтобы принять себя и повысить свою самооценку. После рождения детей я резко прибавила в весе — и очень из-за этого переживала. Ведь родители с юности внушали, что поправляться нельзя, если ты хочешь быть красивой и нравиться мужчинам. Общество гнуло ту же линию: счастливыми могут быть только худые девочки.

К счастью, мой муж — подтверждение того, что это не так. Он постоянно говорит мне, что все хорошо, я красива, и все мои комплексы надуманы мной самой. Конечно, я буду худеть — но не до заветных «45 кг», а в пределах разумного. Ради собственного здоровья и хорошего самочувствия.

Я знаю не по наслышке, как больно могут ранить слова окружающих. Помню, как-то раз на отдыхе ко мне подошел субъект с пивным пузиком и в шлепках, надетых на носки, чтобы выразить свое «фи» моему внешнему виду: «Девушка, вы такая толстая, как вам не стыдно носить облегающие вещи!». Надо отметить, что на тот момент я занималась спортом 5 раз в неделю и выглядела более чем хорошо.

На тот момент я была раздавлена услышанным. А потом поняла: человек просто самоутверждался за мой счет. Как и комментаторы, которые пишут ядовитые слова под текстами о моделях плюс-сайз.

Многие просто не понимают суть бодипозитива. Ведь он не призывает есть как не в себя и исключить из своей жизни физические нагрузки. Бодипозитив про то, что все люди разные, соответствовать единому идеалу невозможно, и если ты сам чувствуешь себя физически и психически здоровым человеком, не нужно подстраиваться под чужие представления о прекрасном.

Советую всем, кто пока не пришел к этой мысли, подписаться на паблики о бодипозитиве и найти свой источник вдохновения!

Ольга Астрейко, 29 лет, менеджер в сетевом ритейле







— Я откликнулась на участие в фотосессии, потому что это отличная идея: показать, что не только зарубежные модели плюс-сайз, но и простые белорусские девушки — независимо от возраста, размера одежды, работы — могут быть красивыми. Ведь у нас в стране индустрия моды и красоты для женщин больше размера M совершенно не развита. И нужно начинать движение в этом направлении!

У меня нет завышенной самооценки, я не считаю себя первой красавицей мира… Но я точно знаю: если я сама не буду принимать и любить себя такой, какая я есть, мне не стоит ждать этого от окружающего мира.

Так что, девочки, либо меняем свое тело, если вам некомфортно в нем жить, либо честно себе признаемся, что нас все устраивает и мы понапрасну ноем о том, что нужно похудеть. Если твоя самоцель — страдать, продолжай в том же духе. А если хочешь быть счастливой, прекращай самобичевания и наслаждайся тем, что ты у себя есть!

Ирина Новик, 25 лет, администратор медицинской лаборатории







— Мне близка идея бодипозитива, и я всегда считала, что модели плюс-сайз более естественны и натуральны. Ведь в жизни намного чаще встречаются девушки и женщины не с эталонными, а с пышными размерами. И я одна из них! (Улыбается)

С самого детства я была не худосочной девочкой, а когда начала взрослеть, стала довольно упитанной. Но я, кажется, никогда не переживала из-за этого, не испытывала дискомфорта из-за своей фигуры… А с годами все чаше стала слышать от мужчин комплименты по поводу моей внешности — думаю, что им можно доверять. (Улыбается.)

Я счастливая девушка, потому что мне не приходит в голову стесняться своей внешности, подстраиваться под чьи-то стандарты и идеалы, оправдываться перед окружающим миром…

Всем «нестандартным» девушкам я хочу пожелать только одно — полюбите себя сами, полюбите ту девушку, которая смотрит на вас из зеркала и скажите: «Я — красивая!».

А всем тем «доброжелателям», которым что-то в вас до сих пор не нравится, просто покажите язык! (Смеется.)

Фотограф проекта Ольга Борушко:





— Красота — понятие удивительно многогранное. Особенно четко я это поняла, когда начала фотографировать людей. Да, я много раз слышала о нефотогеничности и о паре лишних кг, которые нужно обязательно сбросить перед съемкой. Я видела смущенные взгляды, страх перед камерой и растерянность. А еще видела желание получиться красивой на снимках при почти абсолютной уверенности в том, что ничего не получится. Всякое было и всем я говорила одно и тоже: все будет хорошо, все получится, вот увидишь. И, знаете, получалось. Почему? Да потому что все мы склонны преувеличивать собственные проблемы, а особенно проблемы с телом. Преувеличивать важность наших недостатков. Конечно, совсем не всегда получается раскрыть то, что было заперто на сто семь замков за многие годы, но, зачастую, для хорошего снимка достаточно улыбки. Все мы красивы, и у всех нас зачастую не проблемы, не беды, а маленькие трудности, возведенные в ранг жизненных бурь. Проект — один из способов донести эту мысль людям и показать, какие разные и какие шикарные девушки есть в нашем городе!

За поддержку идеи фотопроекта и оперативное создание образов героинь мы благодарим MNstudio — многофункциональную бьюти-площадку для всей семьи.