ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболисты "Цмокі-Мінск" сыграли вничью в первом матче плей-офф Кубка ФИФА-Европа

08.03.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» упустили победу в выездном матче 1/8 финала Кубка ФИБА против одного из лидеров чемпионата Италии «Авеллино».


Фото с сайта bc-tsmoki.by

В заключительной четверти минчане лидировали с разницей в 13 очков, но провальный отрезок (3:12) в концовке встречи не позволил драконам удержать викторию.

«Авеллино» — «Цмокі-Мінск» — 70:70 (17:18, 15:12, 13:25, 25:15).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (10), Кравиш (16 + 8 подборов), Черапович (8), Кудрявцев (8), Полещук (0); Белянков (0), Мещеряков (0), Грэй (16), Салаш (5), Тростинецкий (0), Вашкевич (0), Адамович (7).

«Цмокi» отставали на протяжении всей второй четверти, но точные дальние попадания Чераповича и Салаша на последней минуте перед большим перерывом помогли вплотную подобраться к хояевам (30:32).

Героем третьей четверти стал Джастин Грэй: защитник сначала заставил соперников фолить, а затем несколько раз попал издали, увеличив преимущество минчан до «+10».

Однако в заключительной четверти хозяева, уступавшие «-13», усердно взялись «съедать» отставание. Особенно драматичной окаpалась последняя минута. «Авеллино» отыгрался с «-5», сделав счет 68:68, но «Цмокі» получили право на последнюю атаку, которую успешно завершил Дэвид Кравиш. За 2 секунды до конца он вывел минчан вперед — 70:68.

Но «Авеллино» очень не хотел проигрывать дома, и за оставшиеся пару секунд сумел избежать поражения — 70:70!

Согласно правилам, в плей-офф Кубка ФИФА в первом матче серии не может быть овертайма. Поэтому обладателем путевки в следующую стадию станет победитель ответного матча, который пройдет 14 марта в Минске на площадке Falcon Club (начало в 19.00).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 116
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболисты "Цмокі-Мінск" упустили победу в выездном матче 1/8 финала Кубка ФИБА против одного из лидеров чемпионата Италии "Авеллино".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новая станция для зарядки электромобилей появится на трассе М1 в Ивацевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика