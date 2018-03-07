Баскетболисты «Цмокі-Мінск» упустили победу в выездном матче 1/8 финала Кубка ФИБА против одного из лидеров чемпионата Италии «Авеллино».



Фото с сайта bc-tsmoki.by

В заключительной четверти минчане лидировали с разницей в 13 очков, но провальный отрезок (3:12) в концовке встречи не позволил драконам удержать викторию.

«Авеллино» — «Цмокі-Мінск» — 70:70 (17:18, 15:12, 13:25, 25:15).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (10), Кравиш (16 + 8 подборов), Черапович (8), Кудрявцев (8), Полещук (0); Белянков (0), Мещеряков (0), Грэй (16), Салаш (5), Тростинецкий (0), Вашкевич (0), Адамович (7).

«Цмокi» отставали на протяжении всей второй четверти, но точные дальние попадания Чераповича и Салаша на последней минуте перед большим перерывом помогли вплотную подобраться к хояевам (30:32).

Героем третьей четверти стал Джастин Грэй: защитник сначала заставил соперников фолить, а затем несколько раз попал издали, увеличив преимущество минчан до «+10».

Однако в заключительной четверти хозяева, уступавшие «-13», усердно взялись «съедать» отставание. Особенно драматичной окаpалась последняя минута. «Авеллино» отыгрался с «-5», сделав счет 68:68, но «Цмокі» получили право на последнюю атаку, которую успешно завершил Дэвид Кравиш. За 2 секунды до конца он вывел минчан вперед — 70:68.

Но «Авеллино» очень не хотел проигрывать дома, и за оставшиеся пару секунд сумел избежать поражения — 70:70!

Согласно правилам, в плей-офф Кубка ФИФА в первом матче серии не может быть овертайма. Поэтому обладателем путевки в следующую стадию станет победитель ответного матча, который пройдет 14 марта в Минске на площадке Falcon Club (начало в 19.00).